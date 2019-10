Großeinsatz am FMO: Seit Montagabend steht das Parkhaus gegenüber dem Flughafen Münster/Osnabrück in Flammen. Eine weiße Rauchwolke zog sich über die Flugbahn hin. Offenbar war im zweiten Parkdeck ein Feuer ausgebrochen. Starke Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem ganzen Kreis sind im Einsatz.

Laut Polizei kam es gegen 19.30 Uhr zum Brand eines Pkw in dem Parkhaus - ersten Erkenntnissen zufolge dehnte sich das Feuer dann auf weitere geparkte Autos aus. Nach ersten Angaben der Feuerwehr standen gegen 20.30 Uhr rund 30 Autos in dem Parkdeck in Flammen. Immer neue Fahrzeuge wurden von ihnen angesteckt. Dichter Qualm drang durch die Gitter, mit denen die Parkdecks nach außen abgeschirmt sind.

Parkhaus am FMO in Flammen 1/7 Helle Flammen, dichter Rauch: Im Parkhaus gegenüber der Terminals des Flughafens Münster-Osnabrück (FMO) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jens Keblat

Eine riesige Qualmwolke stieg von dem Parkhaus am FMO auf. Foto: Jens Keblat

Der Krisenstab des Kreises richtet sich gegen 21 Uhr ein. Foto: Jens Keblat

Feuerwehren aus dem Kreisgebiet sind im Einsatz. Foto: Jens Keblat

Offenbar war im zweiten Parkdeck ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jens Keblat

Nach ersten Angaben der Feuerwehr standen gegen 20.30 Uhr rund 30 Autos in dem Parkdeck in Flammen. Foto: Jens Keblat

Am Abend hieß es, bei dem Brand habe es keine Verletzten gegeben. Wie Flughafensprecher Andrés Heinemann gegen 20.45 Uhr erklärte, sei der Flugbetrieb bisher nicht beeinträchtigt. Foto: Jens Keblat

Für die Feuerwehr war es schwierig, bis zum Brandherd vorzudringen. Ein Augenzeuge berichtete, der Brand sehe aus wie ein offener Pizzaofen, in dem es glühend heiß sei.

Am Abend hieß es, bei dem Brand habe es keine Verletzten gegeben. Wie Flughafensprecher Andrés Heinemann gegen 20.45 Uhr erklärte, sei der Flugbetrieb bisher nicht beeinträchtigt. Gegen 21 Uhr traf der Krisenstab des Kreises an der Brandstelle ein. Auch das THW wurde erwartet, um eine Einschätzung der Statik des Gebäudes abzugeben.