Jetzt Weichen für die Zukunft stellen

Der Hospizverein Warendorf steht vor einer Veränderung. „Um unsere Arbeit für sterbende und trauernde Menschen sowie deren Zugehörige auch auf Dauer zukunftsfähig zu gestalten, haben wir uns unter Einbeziehung der aktiven Ehrenamtlichen entschlossen, zukünftig mit der Hospizbewegung im Kreis Warendorf (Sitz Ahlen) einen gemeinsamen Weg zu gehen.“ Geplant ist die Verschmelzung beider Vereine – wirksam ab 1. Januar 2020. Darüber wurden jetzt die Mitglieder informiert und zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch, 6. November, um 19 Uhr ins Haus der Familie eingeladen.

Ursula Pinnekamp, langjährige Vorsitzende des Hospizvereins, hat dabei ein gutes Gefühl: „Ich bin überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Wir lösen den Hospizverein nicht auf, sondern stellen uns zukunftssicher auf – und das ist eine positive Entwicklung.“ Durch die Verschmelzung der beiden Vereine sei auch künftig eine intensive und adäquate Begleitung von sterbenden und trauernden Menschen und ihren Zugehörigen gewährleistet. Bereits im Jahre 2018 war es für den Warendorfer Hospizverein schwieriger geworden, Nachwuchs zu rekrutieren, ein neues Vorstandsteam zu bilden. Die erste Vorsitzende Ursula Pinnekamp und die zweite Vorsitzende Andrea Eisenhardt-Behring hatten sich – aus persönlichen Gründen – entschlossen, nicht mehr für den Vorsitz zu kandidieren. Beide wollten dem Rest des Vorstandes die Chance geben, ein neues Team mit neuer Vorstandsspitze zu formieren. Doch genau dies gestaltete sich schwierig, so dass der alte Vorstand seine Arbeit zunächst fortsetzte. Zum Vorstand gehören: Ursula Pinnekamp (1. Vorsitzende), Andrea Eisenhardt-Behring (2. Vorsitzende), Martin Schubert (Schatzmeister), Maria Heuer (Schriftführerin), Elisabeth Jasper-Lehmkuhl (Beisitzerin) und Elvira Markowski (Beisitzerin).

Neben der klassischen Sterbebegleitung leistet der Hospizverein, der am 1. September 1999 gegründet wurde, auch Beratungstätigkeit, initiiert Kurse, Qualifizierungsseminare und besucht Schulklassen. Fast 100 Mitglieder, passive und aktive, unterstützen die Arbeit. Sie alle werden auch künftig weiter ihre Arbeit leisten, so Ursula Pinnekamp. So deckt der Warendorfer Hospizverein nicht nur die Kernstadt mit den Ortsteilen, sondern auch Sassenberg, Füchtorf und Beelen ab. Für Tanja Stammkötter, hauptamtliche Koordinatorin des Warendorfer Hospizvereins, gehe der Weg nach Ahlen allerdings nicht weiter, so Pinnekamp. „Die ehrenamtlich Tätigen bleiben aktiv in Warendorf. Es wird weiter eine Hospizgruppe Warendorf geben. Die bekannte Telefonnummer bleibt bestehen. Zurzeit sind wir noch gut aufgestellt. Aber es wird immer schwieriger, Ehrenamtliche zu gewinnen. Umso wichtiger ist es, jetzt die Weichen für die Zukunft zu stellen und sich zusammenzuschließen.“

Und für mehr Transparenz im Kreis Warendorf sorge die Verschmelzung mit Ahlen allemal, gibt es doch aktuell drei Hospizvereine: Hospizbewegung im Kreis (Ahlen), Hospizverein Warendorf und Hospizkreis Ostbevern. Es gibt bereits heute Kooperationen mit den Hospizbewegungen. Durch eine Verschmelzung würden sich Synergie-Effekte unter anderem im Bereich der Weiterbildung für die in der Hospizarbeit ehrenamtlich und beruflich Tätigen ergeben. „Eigentlich ändert sich nur der Träger, sonst nix.“

Aktuelle Zahlen aus Warendorf (aufs Jahr gesehen): 70 bis 80 Erstgespräche, 20 bis 25 Sterbebegleitungen, 30 bis 40 Erstgespräche für eine spätere Trauerbegleitung, 150 Informationsgespräche über Patientenverfügung. Für Ursula Pinnekamp ist die Hospizarbeit Herzenssache. 20 Jahre lang hat sie die Arbeit begleitet, davon zehn Jahre als Vorsitzende. Gemeinsam mit Ursula Magdalena Ponat, war sie treibender Motor für die Gründung des Vereins. Pinnekamp: „Es ist eine wunderbare Aufgabe, und die Menschen geben so viel zurück.“