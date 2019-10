Lia ist fest entschlossen – und ein wenig nervös, schließlich wird die Friseurin ihrer langen Mähne gleich mit der Schere zu Leibe rücken. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Die Achtjährige spendet ihre Haare, damit aus ihnen eine Perücke für Kinder gemacht werden kann, die ihr eigenes Haar etwa durch Krankheit verloren haben. Und Lia tut dies nicht zum ersten Mal.

Schon vor vier Jahren ließ sie ihre blonde Mähne abschneiden. Die war damals sogar noch ein wenig länger als heute, ging ihr fast bis zum Po. Seit der Geburt hatte Lia Hoffmann ihre Haare wachsen lassen und wurde laut ihrer Mutter Yvonne Hoffmann-Schalla im Kindergarten nur „Rapunzel“ genannt. Als sie ihrer Tochter dann von dem Projekt „Haarfee“ erzählte, war Lia gleich Feuer und Flamme – und bereit, sich von ihrem langen Zopf zu trennen.

„Leider haben wir damals keine direkte Rückmeldung bekommen, was mit Lias Haaren passiert ist“, erzählt Yvonne Hoffmann-Schalla. Auf der entsprechenden Facebook-Seite habe sie zufällig ein Foto von einem Mädchen mit Perücke entdeckt und gedacht: „Das könnten Lias Haare sein.“

Vier Jahre später

Nun, vier Jahre später, sitzt Lia wieder auf einem Friseurstuhl. „Ich komme mit der Bürste einfach nicht mehr so gut durch“, erklärt die Achtjährige, was sie zu der Entscheidung bewogen hat, sich die Mähne zu einem kinnlangen Bob stutzen zu lassen. „Aber sie wollte nicht, dass die Haare bloß in der Tonne landen“, berichtet ihre Mutter. Im Internet ist die Rinkeroderin auf die Seite www.haare-spenden.de gestoßen. Bei diesem Anbieter soll der eingeschickte Zopf nur mindestens 25 Zentimeter Länge haben und nicht 40 wie damals bei der ersten Haarspende. Die Mitarbeiterin im Salon Richter misst schnell noch einmal nach: Es passt genau, die Haare kommen also ab.

Das geht ganz schnell. Nur ein paar Sekunden später hält Lia ihren Zopf in der Hand. Den wird ihre Mutter zusammen mit dem ausgefüllten Spendenformular an die Firma in Velen-Ramsdorf schicken. Eine andere Kundin hat alles mit angehört und lobt: „Ich finde es ganz toll, was du da machst.“ Nach einer halben Stunde ist der neue Bob in Form geschnitten, Lia ist zufrieden. Auch der Rinkeroder Salon trägt seinen Teil zur guten Sache bei: Den neuen Haarschnitt hat die Grundschülerin kostenlos bekommen.

Und eines weiß Lia Hoffmann schon: „In vier Jahren will ich meine Haare wieder spenden.“ Aber jetzt muss sie schnell los – und ihre neue Frisur erst einmal der Oma präsentieren.