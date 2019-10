Nach Großfeuer in Ostendorf: Polizei ermittelt Brandursache

Borghorst -

Die Polizei hat nach dem Tennen-Brand in Ostendorf die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie hält mittlerweile einen technischen Effekt für wahrscheinlich, wie es in einer Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde heißt. Die Tenne war bei dem Feuer in Ostendorf nicht mehr zu retten.