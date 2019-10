Rund 180 Einzelteile eines stählernen Baugerüsts haben Unbekannte wahrscheinlich in der Nacht zum Donnerstag (17. Oktober) von einem eingezäunten Baustellengelände in der Bauerschaft Gennerich in Havixbeck gestohlen.

Die Täter hatten die Verbindungsstücke zwischen Bauzäunen aufgeschraubt und sich so Zutritt zum Gelände verschafft. Die Polizei grenzt die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen Mittwoch um 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr ein.

In der Nacht zum Mittwoch waren auf einer Baustelle an der Mühlenstraße in Senden ebenfalls mehrere Teile eines Baugerüsts gestohlen worden. Hier lag die wahrscheinliche Tatzeit zwischen Dienstag (15. Oktober) um 16.50 Uhr und Mittwochmorgen um 7.10 Uhr.

Ein Tatzusammenhang, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung, ist möglich. Der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 25 41/14-0 bei der Polizei in Coesfeld zu melden.