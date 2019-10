Volle Kraft fürs Agravis-Kerngeschäft

Herr Dr. Köckler, draußen regnet es. Ihre Stimmung dürfte deshalb gut sein.

Dr. Dirk Köckler: Die aktuellen Tiefdruckgebiete mit Regen sind in der Tat wie „Balsam“ für unsere ausgetrockneten Böden. Die Trockenheit der vergangenen Jahre hatte fast biblische Ausmaße. In Ostdeutschland sind die Grundwasservorräte weiterhin deutlich reduziert. Dort ist leider auch die Ernte, anders als bei uns, so schlecht wie im Jahr 2018 ausgefallen. Wir handeln unter anderem mit Getreide und können nur Geld verdienen, wenn auch unsere Landwirte Geld verdienen.

2018 hat die Dürre das Agravis-Ergebnis vor Steuern mit rund 40 Millionen Euro belastet. Womit rechnen Sie im laufenden Jahr?

Köckler: Das Jahr ist klimatisch und auch in puncto Wettbewerb erneut sehr fordernd. Wir haben mit einem Ergebnis vor Steuern von 30 Millionen Euro geplant, werden dies aber nicht halten können. Das Erntejahr reicht bekanntlich von Sommer bis Sommer. Die diesjährigen Belastungen strahlen also ins Geschäftsjahr 2020 hinein. Umso mehr müssen wir unsere Hausaufgaben erledigen. Wir müssen unsere Vertriebsstärke und unsere Markenstrategien nutzen, um Marktanteile zu generieren, und gleichzeitig die Kosteneffizienz im Blick haben.

Im März wurden Sie binnen weniger Tage erst in den Vorstand und dann zum Agravis-Vorstandsvorsitzenden berufen. Schon nach vier Wochen mussten Sie die Jahresbilanz 2018 präsentieren und sich im Mai auf der Hauptversammlung den Aktionären stellen. War das für Sie wie ein Sprung ins kalte Wasser?

Köckler: Eher ein fliegender Wechsel und sicherlich fordernd, aber nicht der Sprung ins kalte Wasser. Denn ich bewege mich schon seit Jahrzehnten im Agrarhandel. Zur Jahrestausendwende habe ich für die Agravis gearbeitet und war im Haus als Prokurist tätig. Danach war ich Vorstand einer Primärgenossenschaft hier in Westfalen. Das Terrain ist mir also bekannt. Wir konnten sofort mit der Arbeit anfangen. Agrarhandel ist ohnehin Mannschaftssport.

Bilanz-Pressekonferenz 2019 der Agravis Raiffeisen AG in Münster 1/12 In der münsterischen Unternehmenszentrale präsentierte die Agravis Raiffeisen AG am Donnerstag (28. März 2019) die Bilanz 2018. Foto: Gunnar A. Pier

Zum ersten Mal dabei: der neue Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Köckler. Er hat erst zum Monatsbeginn die Geschäfte übernommen. Foto: Gunnar A. Pier

Durchaus zufrieden mit dem Jahr zeigten sich - trotz all der Schwierigkeiten - v.l. Bernd Homann (Leiter Kommunikation), Dr. Dirk Köckler (Vorsitzender des Vorstands), Johannes Schulte-Althoff (Finanzvorstand) und Maria-Johanna Schaecher (Mitglied des Vorstands). Foto: Gunnar A. Pier

Die Zentrale der AG sitzt am Industrieweg hinter der Halle Münsterland. Foto: Gunnar A. Pier

Das darf nicht fehlen: Gruppenfotos der Hauptakteure (v.l.): Bernd Homann (Leiter Kommunikation), Johannes Schulte-Althoff (Finanzvorstand), Maria-Johanna Schaecher (Mitglied des Vorstands) und Dr. Dirk Köckler (Vorsitzender des Vorstands). Foto: Gunnar A. Pier

Das darf nicht fehlen: Gruppenfotos der Hauptakteure (v.l.): Bernd Homann (Leiter Kommunikation), Johannes Schulte-Althoff (Finanzvorstand), Maria-Johanna Schaecher (Mitglied des Vorstands) und Dr. Dirk Köckler (Vorsitzender des Vorstands). Foto: Gunnar A. Pier

Zum ersten Mal dabei: der neue Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Köckler. Er hat erst zum Monatsbeginn die Geschäfte übernommen. Foto: Gunnar A. Pier

(v.l.) Bernd Homann (Leiter Kommunikation), Dr. Dirk Köckler (Vorsitzender des Vorstands), Johannes Schulte-Althoff (Finanzvorstand) und Maria-Johanna Schaecher (Mitglied des Vorstands) bei der Bilanz-Pressekonferenz der Agravis Raiffeisen AG am 28. März 2019 in der Unternehmenszentrale in Münster. Foto: Gunnar A. Pier

Dr. Dirk Köckler (Vorsitzender des Vorstands) bei der Bilanz-Pressekonferenz der Agravis Raiffeisen AG am 28. März 2019 in der Unternehmenszentrale in Münster. Foto: Gunnar A. Pier

Johannes Schulte-Althoff (Finanzvorstand) bei der Bilanz-Pressekonferenz der Agravis Raiffeisen AG am 28. März 2019 in der Unternehmenszentrale in Münster. Foto: Gunnar A. Pier

v.l. Dr. Dirk Köckler (Vorsitzender des Vorstands), Johannes Schulte-Althoff (Finanzvorstand) und Maria-Johanna Schaecher (Mitglied des Vorstands) bei der Bilanz-Pressekonferenz der Agravis Raiffeisen AG am 28. März 2019 in der Unternehmenszentrale in Münster. Foto: Gunnar A. Pier

Unternehmenszentrale der Agravis Raiffeisen AG in Münster Foto: Gunnar A. Pier

Schon im Mai haben Sie deutlich gemacht, dass die Agravis sich nicht nur als starker Dienstleister und Lösungsgeber für die Genossenschaften und Landwirte erweisen, sondern auch dauerhaft dividendenfähig sein soll. Wie sehen die Zahlen für 2019 bisher aus?

Köckler: Der Umsatz hat bis zum August etwas zugenommen und liegt mit 4,44 Milliarden Euro leicht über dem Vorjahr. Allerdings sind die Margen wegen eines teilweise ruinösen Wettbewerbs, der auch durch Überkapazitäten geprägt ist, nochmals eingebrochen. Und wir spüren in vielen Geschäftsbereichen die angespannte wirtschaftliche Situation in der Landwirtschaft.

Wie sieht die Strategie für die nächste Zeit aus?

Köckler: Wir konzentrieren uns mit ganzer Kraft auf unsere Kernfunktionen und unser Kerngeschäft in den Bereichen, Tiere, Technik, Pflanzen, Energie und Märkte. Unser Zuhause liegt zwischen Holland und Polen, hier sind wir stark gefordert. In entscheidenden Bereichen haben wir schon geplante Bündelungen vorgenommen und zum Beispiel die bisher in drei Gesellschaften angesiedelte Herstellung von Mineralfutter und Spezialfuttermitteln in der neuen Gesellschaft Profuma Spezialfutterwerke zusammengefasst. Damit fokussieren wir uns im Vertrieb und können die sechs Produktionsstandorte besser auslasten und koordinieren. Beim Mischfutter führen wir im April 2020 die drei Vertriebsgesellschaften in Westfalen, Emsland und Rhein-Main zur Agravis Mischfutter West GmbH zusammen. Wir wollen unsere Marktposition als Qualitätsführer ausbauen, Know-how nutzen, Prozesse schlank und effizient machen. So stellen wir uns auch weitere Schritte in der Agravis-Organisation vor. Wichtig ist es uns, dabei die Leistungsträger mitzunehmen, indem wir genau schauen, wo wir was am besten können und es dann auch entsprechend in die Tat umsetzen.

Welche Rolle spielen dabei die Genossenschaften?

Köckler: Die Genossenschaften sind unsere Hauptanteilseigner. Wir wollen uns mit ihnen gemeinsam weiterentwickeln und zukunftsfähige Lösungen für das Geschäft anbieten. Unter anderem bei der Digitalisierung und Prozessoptimierung. Hier bieten wir das Online-Portal „myfarmvis“ für die Landwirtschaft und die Genossenschaften an, um Prozesse und Betriebsabläufe digital zu managen. Gemeinsam mit den Genossenschaften wollen wir auch Logistikkonzepte entwickeln, die schnell und effizient sind.

In Hannover werden Sie mit Ihrer dortigen Zentrale mittelfristig ins Saatgutlager Isernhagen umsiedeln. Gibt es angesichts eines erkennbaren Platzbedarfs auch Pläne für die Region Münster?

Köckler: Im Distributionszentrum auf der Loddenheide und an den anderen drei Standorten in Münster benötigen wir tatsächlich fast das Doppelte der heute 30 000 Paletten-Stellplätze. Es gibt Visionen, wie eine Weiterentwicklung aussehen könnte, aber noch nichts Konkretes. Wir werden das Konzept Schritt für Schritt gemeinsam mit den Genossenschaften weiterentwickeln.

Dr. Dirk Köckler Dr. Dirk Köckler (52) ist seit 1. März Vorstandsmitglied der Agravis und seit Mitte März Vorstandsvorsitzender. Zuvor war Köckler für die Landwirtschaftskammer Rheinland sowie am Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre der Universität Bonn tätig, ehe er zur Raiffeisen Central Genossenschaft Nord West eG (RCG) in Münster wechselte. Es folgten Tätigkeiten bei der Raiffeisen Sauerland Hellweg Lippe eG und als Geschäftsführer der Raiffeisen Waren GmbH in Kassel. Dr. Dirk Köckler hat nach seiner Ausbildung zum Landwirt Agrarwissenschaften studiert. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern. ...

Klimaschutz und Klimawandel umtreiben auch die Agravis. Auf der letzten Hauptversammlung haben Sie dem Thema eine eigene Veranstaltung gewidmet.

Köckler: Es ist heute sehr wichtig, bei diesen und vielen weiteren Themen wie organische Düngung, Glyphosat oder Tierhaltung sprechfähig zu sein und Fakten zu liefern. Wir als Agrarhändler werden auch morgen immer ein Teil der Lösung sein. So bewirtschaften unsere rund 70 000 landwirtschaftlichen Familien seit Generationen ihre Höfe und legen natürlich auch höchsten Wert auf den nachhaltigen Übergang an die Kinder und Enkel. Hierbei wollen wir entsprechend unserem Selbstverständnis die Landwirte und Genossenschaften unterstützen. Mit unserem Partner Odas wir haben die Software Delos für das Nährstoffmanagement entwickelt. Sie dokumentiert, was tatsächlich gedüngt wird und was an Nährstoffen durch den Getreideanbau entzogen wird. Delos setzt somit die Vorgaben der Düngeverordnung um. Und durch unser Fütterungskonzept „Zukunft füttern“ können wir beispielsweise die CO²-Emissionen und die Stickstoff-Emissionen jeweils um rund 20 Prozent reduzieren.