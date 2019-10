Laumann diskutiert Pflege-Ausbildung

Künftig wird die Ausbildung eher „generalistisch“ erfolgen, was umfangreiche Kooperationen zwischen den Einrichtungen sowie Schulen notwendig machen wird. Zudem werde schon in näherer Zukunft, so Laumann, der Bedarf an Pflegekräften aufgrund unserer alternden Gesellschaft gewaltig sein. Die Landesregierung werde ausreichend Geld zur Verfügung stellen, um die Neuerung finanziell abzusichern und den Beruf für junge Menschen möglichst attraktiv zu machen. Der Minister nannte die Summe von 1,3 Milliarden Euro, umgerechnet auf jeden Schüler und Azubi sei das ein Betrag von 7500 bis 8000 Euro.