Es war ein kurzes, aber dafür umso heftigeres Unwetter, das am Freitagmittag über Ahlen bretterte – im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Sturmböe hinterließ jede Menge Kleinholz.

Ein Ahorn an der Westenmauer in Höhe der Stadtbücherei konnte nicht widerstehen und stürzte auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr musste mit der Motorsäge ran.

Insgesamt, so hieß es aus der Hauptwache, liefen zwischen 13.15 und 14.15 Uhr 40 Anrufe in der Zentrale ein, daraus resultierten zehn Einsätze – alle wegen umgestürzter Bäume. Die Feuerwehr rückte unter anderem noch zum Wetterweg, zur Südstraße, zur Friedrich-Ebert-Straße und zum Bruno-Wagler-Weg aus. Ein elfter Einsatz folgte später an der Nordstraße: Dort fielen Dachziegel.