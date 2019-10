Die größten Vorwürfe macht sich die 66 Jahre alte Lengericherin offenbar selbst, so wie sie am Freitag im Amtsgericht Tecklenburg saß. Dort musste sie sich wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Den Schuldspruch, eine Geldstraße über 30 Tagessätze à 25 Euro, akzeptierte sie. Möglicherweise kommt aber noch eine Regressforderung von knapp 100 000 Euro auf die Frau zu.

Am 9. Februar war sie als Reinigungskraft in einer Firma in Lengerich ihrer Arbeit nachgegangen. Nachdem sie zwei Räume gewischt hatte, rauchte sie eine Zigarette. Die Kippe löschte sie nach eigenen Angaben mit etwas Wasser und warf sie in einen Abfalleimer. Dann machte sie sich auf den Weg, Putzmittel zu kaufen, da diese ausgegangen waren. Zu diesem Zeitpunkt sei sie allein in der Firma gewesen.

Als die 66-Jährige eine halbe Stunde später zurückkam, war dort die Feuerwehr im Einsatz. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war die Kippe wohl nicht vollständig gelöscht gewesen. Der Inhalt des Abfalleimers hatte Feuer gefangen. Die Wand und deren Verkleidung, an der der Behälter stand, waren in Brand geraten. Die Flammen hatte ein Mitarbeiter entdeckt, der an dem Samstag nur in die Halle gekommen war, um Ersatzteile zu holen. Der Brand war schnell gelöscht.

Allerdings waren durch den Rauch und die Einsatzkräfte in einer angrenzenden Halle gelagerte hochwertige Waren in Mitleidenschaft gezogen worden. Laut Schreiben der geschädigten Firma beziffert sich der Verlust auf 96 572 Euro.

Es täte ihr so leid, sagte die Reinigungskraft. Seit sieben Jahren arbeite sie in der Firma, „ich mache den Job gerne und liebe diese Firma“, erzählt sie dem Richter. Auch jetzt noch sei sie für das Unternehmen tätig. „Bei der Arbeit rauche ich nicht mehr“, fügte die Reinigungskraft hinzu. „Nie wieder.“

Auf diesen 450-Euro-Job ist die Frau angewiesen. Sie beziehe nur „eine kleine Rente von 330 Euro“, berichtet sie. Für ihre Wohnung muss die verwitwete Frau 400 Euro Miete zahlen.

Ihre Einlassungen zum Brand und die vorbehaltlose Kooperation mit der Polizei bei den Ermittlungen wertete der Richter ebenso positiv wie die Tatsache, dass die Frau noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sei.

Das sah auch die Staatsanwältin so. Sie plädierte für eine Geldstraße von 40 Tagessätzen à 25 Euro. Letztlich entschied der Richter auf 30 Tagessätze à 25 Euro, weil die Gesamtsumme in etwa einem Netto-Monatseinkommen der Frau entspreche.

Von der Versicherung der geschädigten Firma sei noch kein Regress gestellt worden, teilte der Anwalt der Frau mit. Wie die 66-Jährige, sollte es dazu kommen, einen Betrag von 96 572 Euro aufbringen soll – diese Frage war am Freitag nicht Gegenstand des Verfahrens.