Ist die Luft in besseren Stadtteilen schlechter?

„Das Heizen mit Holz verursacht, auch wenn es sachgerecht vorgenommen wird, deutlich größere luftverschmutzende Emissionen als andere Energieträger wie Heizöl oder Erdgas“, heißt es vom Umweltbundesamt. Auf Twitter stellte der bekannte Wetterexperte Jörg Kachelmann einen Zusammenhang zwischen dieser Art von Luftverschmutzung und "Reichen" her. Unter dem Hashtag #Reichenfeinstaub behauptete er, in wohlhabenden Vierteln, in denen Kamine häufig zur Standard-Wohnausstattung gehören, sei auch die Belastung mit Feinstaub besonders hoch.

Wenn das stimmt, müssten auch in Münster wohlhabende Stadtteile wie das Kreuz- und Mauritzviertel oder die Sentruper Höhe eine stärkere Feinstaubbelastung aufweisen als weniger gehobene Viertel wie Berg Fidel, Kinderhaus oder Coerde. Allerdings gibt es kaum Studien, die verschiedene Stadtteile auf ihre Feinstaubbelastung vergleichen.

Otto Klemm, Professor für Klimatologie an der Universität Münster, untersuchte im November und Dezember 2010 mit seinen Studierenden, woher der Feinstaub im Stadtteil Mecklenbeck kommt. Dabei maßen sie die Konzentration von Reststoffen im Feinstaub, die beim Verbrennen von Holz zurückbleiben. Das Ergebnis: Rund 23 Prozent des Feinstaubs stammten aus sogenannten Holzfeueranlagen, also Kaminen oder Öfen. Das ist ungefähr der gleiche Anteil, der durch den Verkehr entstand (rund 25 Prozent). Ein hoher Wert, doch könne man aus diesen Ergebnissen keine Rückschlüsse auf ganz Münster ziehen, so Klemm.

Kamine kein Zeichen für Reichtum

Dass Kamine oder Öfen ein Zeichen für Reichtum sein sollen, wie es Kachelmann behauptet, das bezweifelt Peter Haferkemper. Der stellvertretende Obermeister der Schornsteinfegerinnung Münster weiß durch jahrelange Berufserfahrung: „Das ist quer durch die Bevölkerung gemischt, wer mit Holz heizt.“ Immer mehr Menschen aus dem Mittelstand oder weniger Betuchte würden auf Feuerholz zurückgreifen, auch um aufgrund steigender Öl- und Gaspreise Geld zu sparen, so Haferkemper.

Darüber hinaus würden seine „reichen“ Kunden ihre sogenannten Komfort-Kamine, also Kamine, die nur für den Genuss angeschaltet werden, seltener anstellen, als Menschen die tatsächlich mit Holz heizen, erzählt Haferkemper.

Seit Jahren weniger Feinstaub

Der Schornsteinfeger ist überzeugt, dass der gesetzliche Druck auf Besitzer und Hersteller von Holzfeueranlagen, die Grenzwerte nicht zu überschreiten, dazu geführt habe, dass die Menge an Feinstaub hierzulande seit Jahren sinke. So wurde die erste Verordnung über kleinere und mittlere Feuerungsanlagen (kurz 1. BImSchV) 2015 verschärft: Seitdem dürfen in einem Kubikmeter Rauchgas nicht mehr als 20 mg Feinstaub enthalten sein. Zuvor waren 100 mg.

Ältere Anlagen, die diese Werte überschreiten, müssen schrittweise nachgerüstet oder ausgetauscht werden. Der Termin für Anlagen, die zwischen 1985 und 1994 auf den Markt gekommen sind, ist Ende 2020. Für Kamine oder Öfen, die ab 1995 hergestellt wurden, ist es Ende 2024.

Tanja Albrecht vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen (kurz: Lanuv) bestätigt, dass die Belastung mit Feinstaub im Jahr 2018 an allen Messstationen in NRW unterhalb des EU-Grenzwerts für den Jahresmittelwert lag.

Feinstaub auch in kleinen Mengen gefährlich

Obwohl auch in Münster die Höchstwerte für Feinstaub in den letzten Jahren nicht überschritten wurden, gibt Klimatologe Otto Klemm zu bedenken, dass Feinstaub auch in kleinen Mengen immer noch schädlich ist. „Selbst wenn nur die Hälfte oder ein Viertel des Feinstaubs ausgestoßen wird, kann das Auswirkungen auf die Gesundheit haben.“

Laut Deutscher Umwelthilfe können die feinen Partikel im Feinstaub tief in die Lunge und den Blutkreislauf eindringen und schwere Erkrankungen verursachen. Mehr als 60.000 Todesfälle jährlich gehen in Deutschland laut Europäischer Umweltagentur auf Feinstaub zurück.

Fazit: Wer Holz in seinem Kamin oder Ofen verbrennt, ist nicht zwingend reich. Doch der entstehende Feinstaub ist gesundheitsschädlich - und das über soziale Schichten hinweg. Besitzer eines Kamins oder Ofens sollten sich an ihren Schornsteinfeger wenden, um Anlagen aufrüsten zu lassen und Tipps zu bekommen, wie man Holz möglichst feinstaubarm verbrennt.