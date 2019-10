Die Volksbank Südmünsterland-Mitte zieht Konsequenzen aus den gehäuften Einbruchs- und Sprengversuchen an Geldautomaten: Ab dem 1. November bleiben die Selbstbedienungsbereiche in sämtlichen Geschäftsstellen geschlossen. Zwischen 23 und 5.30 Uhr stehen dann weder Geldautomaten noch Kontoauszugsdrucker sowie SB-Terminals zur Verfügung.

„Diese Entscheidung ist in den vergangenen Monaten aufgrund der vermehrten Vorfälle und auch vor dem Hintergrund einer entsprechenden Empfehlung der Polizeibehörden gereift“, so Volksbank-Vorstand Berthold Stegemann am Donnerstag gegenüber den WN.

Die Volksbank hat ihre Automaten zwar seit einiger Zeit gegen Gasattacken gesichert, allerdings werden die Aktionen der Täter immer gefährlicher. Dabei kommt nach Angaben der Volksbank vielfach auch Dynamit zum Einsatz, was eine Gefahr sowohl für Hausbewohner als auch für Passanten darstellt. Da Sicherheit vorgehe, habe man sich nun zu diesem Schritt entschlossen, sagte Stegemann. „Im Vorfeld haben wir die Nutzerzahlen der SB-Bereiche analysiert, und die sind in den Nachtstunden verschwindend gering“, machte der Bankvorstand deutlich.

Sparkasse hat bereits vor einiger Zeit reagiert

Bei der Sparkasse Westmünsterland gelten bereits seit einiger Zeit aus Sicherheitsgründen eingeschränkte Betriebszeiten für Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals. Am Markt, an der Geschwister-Scholl-Straße und in Seppenrade sind diese Bereiche zwischen 0 und 6 Uhr nicht zugänglich, teilte Pressesprecher Robert Klein auf Anfrage der WN mit. Der Geldautomat im Marktkauf ist an die Öffnungszeiten des Supermarktes – von 8 bis 21 Uhr – gekoppelt. „Der SB-Bereich in unserer Hauptstelle an der Graf-Wedel-Straße hingegen ist nach wie vor durchgehend geöffnet“, berichtete Klein.