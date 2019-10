Verletzt wurde am Samstagabend eine 67-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Buterlandstraße/Breslauer Straße/Doetkottenweg.

Nach Angaben der Polizei befuhr die Frau aus Gronau mit ihrem Hyundai Kona gegen 17.30 Uhr die Buterlandstraße. Im Bereich der Kreuzung mit der Breslauer Straße und dem Doetkottenweg kam sie aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überrollte ein Verkehrszeichen und kam mit ihrem Pkw in der Hecke eines neben der Straße liegenden Grundstücks zum Stillstand.

Erste Angaben in der Alarmierung, wonach die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sein sollte, bestätigten sich vor Ort nicht. Die Retter mussten die Frau aber im Wege einer patientenschonenden Rettung aus dem Fahrzeug holen.

Nach notärztlicher Versorgung wurde sie in das St.-Antonius-Hospital gebracht, wo sie in der Folge stationär aufgenommen wurde, so die Polizei. Warum es zu dem Unfall kam, war vor Ort ebenfalls nicht zu erfahren. Nur soviel: Möglicherweise löste ein internistischer Zwischenfall, den die Frau während der Fahrt erlitt, den Unfall aus. Der Sachschaden wird mit 8000 Euro angegeben.