Wenn Beziehungen in die Brüche gehen, dann geht das oft nicht ohne Scherben ab. Manchmal sind es sprichwörtliche, manchmal auch echte. So wie am Samstag auf der Vereinsstraße in Gronau. Dort „bearbeitete“ nach Angaben der Polizei gegen 16 Uhr ein 28-jähriger das am Straßenrand geparkte Fahrzeug seiner 29-jährigen Ex-Freundin (beide aus Gronau) mit einem Baseballschläger. Ergebnis: Für 1500 Euro Scherben und eine Anzeige wegen Bedrohung und Sachbeschädigung gegen den 28-Jährigen, der sich kurz nach der Tat selbst auf der Polizeiwache meldete.