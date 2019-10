Lüdinghausen -

Eine Gruppe von etwa 20 Frauen und Männern traf sich am Samstagabend auf dem Hof Schürmann in Ermen. Nichts besonderes, sollte man meinen – eine Versammlung halt. Aber, so Stephan Leineweber wenige Minuten vor dem Beginn: „Das ist ein außergewöhnlicher Abend.“