Tragfähigkeit nicht mehr sichergestellt

Auch wenn einige Buchstaben längst abgefallen sind. Der mahnende Fingerzeig über dem Mannschaftsgang der Ahlener Zeche hat seit Montagmorgen neue Aktualität: „Denke an deine Sicherheit.“ Ein Check hatte am Freitagnachmittag ein Fragezeichen hinter die weitere Tragfähigkeit eines der Wahrzeichen von „Westfalen“ gesetzt. Zum Wochenstart wurde gehandelt – und abgesichert. Ende offen.

„Bei der routinemäßigen Kontrolle haben wir feststellen müssen, dass ein Großteil der Stahlbauteile aufgrund von Korrosion ihre Tragfähigkeit verloren haben“, sagt Dennis Hadrika vom Zentralen Gebäudemanagement der Stadt Ahlen in einer am Morgen herausgegebenen Pressemitteilung aus dem Rathaus. Hohlräume und Verformungen würden darauf schließen, dass die Standsicherheit nicht mehr in vollem Umfang den Anforderungen entspreche. Ein externer Statiker sei beauftragt worden, die Gesamtsituation zu beurteilen. Bauzäune böten Schutz vor dem Herabfallen von Gebäudeteilen, im Bereich der Straßenquerung würden Sicherungsnetze unter den Mannschaftsgang gespannt.

Die Firma Gerüstbau Brückner hatte am Samstagvormittag den Anruf und Auftrag erhalten. Mit der Nachricht: „Wir brauchen ganz dringend ein Gerüst“, wie Gerüstbaumeister Heinrich Börger erzählt. Mit Kollegen legte er am Morgen die Schutzausrüstungen an. Für den Aufbau musste die Zechenstraße vorübergehend gesperrt werden. Sie sollte ab dem späten Nachmittag aber wieder frei sein. In fünf Metern Höhe bilden Stahlbeläge und Sicherungsnetze jetzt Schutz für das, was abfallen könnte.

Fördergeld für Studie zur Nachnutzung

Erst vor zehn Tagen hatte die Bezirksregierung Münster mitgeteilt, dass 2,48 Millionen Euro Fördermittel für den Städtebau nach Ahlen fließen. Darin eingerechnet auch die Finanzierung einer Studie, die herausfinden soll, wie der Mannschaftsgang und die Maschinenzentrale auf dem ehemaligen Zechengelände nachgenutzt werden können.