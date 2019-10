Versuchter Mord als Tatvorwurf

Spezialkräfte der Polizei Münster haben sich gegen 6.30 Uhr am Montagmorgen an der Anne-Frank-Straße gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus verschafft. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Hamm auf Anfrage mitteilte, wurde im Zuge der Polizeiaktion ein 25-jähriger Niederländer widerstandslos festgenommen. Zudem wurde die Wohnung nach Beweismitteln und Vermögenswerten durchsucht.

Hintergrund des Einsatzes und der Festnahme sei ein Auslieferungsersuchen niederländischer Ermittler. Für solche Verfahren sei grundsätzlich die Generalstaatsanwaltschaft zuständig ist, wie Oberstaatsanwalt Tim Engel, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Hamm, im Gespräch mit der WN-Redaktion erläuterte. Das Festnahmeersuchen der niederländischen Behörden – ein sogenannter „Europäischer Haftbefehl“ – ist datiert auf den 24. Oktober. Dem 25-jährigen Verdächtigen wird versuchter Mord in zwei Fällen und Anstiftung zum Totschlag vorgeworfen, so Engel weiter.

Gemeinsam mit seinem Bruder soll er am 9. April 2016 zwei Männer in einem Pkw verfolgt und im Rahmen einer „Rache-Aktion“ mit einer Schusswaffe auf diese geschossen haben. Die beiden Männer seien hierbei unverletzt geblieben. Die Verfolgten sollen, so Engel weiter, im Vorfeld der Tat den jetzt Festgenommenen und seinen Bruder schwer misshandelt haben. Darüber hinaus werden die niederländischen Behörden dem 25-Jährigen vor, gemeinsam mit seinem Bruder einem Dritten den Auftrag erteilt haben, eine weitere Person zu töten und diesem dafür eine Schusswaffe übergeben haben.

Oberstaatsanwalt Engel bestätigte im Gespräch, dass in der Wohnung am Montagmorgen weitere Personen angetroffen worden seien. „Die sind aber nicht Gegenstand des Verfahrens“, so Engel. Insofern habe es keine Gründe für ihre Festnahme gegeben. Auf einen islamistischen Hintergrund gebe es in dem Europäischen Haftbefehl gegen den 25-Jährigen keine Hinweise, so Engel.

Auch zu möglicherweise am Montagmorgen gleichzeitig mit dem Polizeieinsatz in Gronau erfolgten Festnahmen in den Niederlanden habe er keine „unmittelbaren Informationen“. Engel schloss Polizeiaktionen in den Niederlanden aber nicht aus, weil es mit den zuständigen Stellen dort zeitliche Abstimmungen über den Zugriff in Gronau gegeben habe.

Der 25-Jährige Tatverdächtige wurde nach der Festnahme am frühen Morgen dem Amtsgericht Gronau vorgeführt, das eine sogenannte Festhalteanordnung nach dem Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) erlassen hat.

Oberstaatsanwalt Engel: „Im weiteren Verfahren werden die Generalstaatsanwaltschaft Hamm und der zuständige Strafsenat des Oberlandesgerichts Hamm die Voraussetzungen für den Erlass eines Auslieferungs-haftbefehls und die Zulässigkeit der Auslieferung des Verdächtigen an die Niederlande prüfen. Zur voraussichtlichen Dauer dieses Verfahrens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.“

An der Anne-Frank-Straße sorgte der Vorgang am frühen Morgen derweil für Gesprächsstoff: „In der Straße ist alles in heller Aufregung“, so eine Nachbarin, die durch den enormen Knall geweckt wurde. Ihren Worten zufolge waren vier Menschen – aus den Niederlanden kommend – in das Haus gezogen: „Zwei Männer, eine Frau, die mit einer Burka herumlief, und ein Kind. Ich hatte bei denen immer schon ein komisches Gefühl bei den Leuten.“ So hätte ein Gärtner, den die Bewohner beschäftigt hätten, nicht in das Wohnhaus auf die Toilette gedurft. „Er hat bei Nachbarn klingeln müssen.“

Sie berichtet von einer Aktion, bei der eine Gruppe von Männern in Windeseile die Reifen an einem Auto gewechselt hätten. Seit die vier dort wohnten, seien häufiger Polizeistreifen an dem Haus am Ende der Sackgasse vorbeigefahren.