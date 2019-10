Die Verwaltung soll beauftragt werden, Kontakt zur DB Netz AG aufzunehmen und Verhandlungen über eine Neuverlegung eines Ausweichgleises auf der Bahnstrecke zwischen Warendorf und Telgte im Bereich des alten Bahnhofs in Raestrup oder auch an anderer Stelle zu führen. Das zumindest wünschen sich die Grünen, die einen dementsprechenden Antrag für die Ratssitzung am kommenden Donnerstag – 17 Uhr im Rathaus – formuliert haben.

Die Grünen begründen den Antrag damit, dass es beim RB 67, der zwischen Münster und Bielefeld verkehrt, regelmäßig zu Verspätungen komme. Viele davon resultierten allein aus der Eingleisigkeit der Strecke nach Warendorf, weil ein Begegnungsverkehr nur in den Bahnhöfen in Telgte und Warendorf möglich sei. Viele Züge müssten warten und könnten ihre Fahrt erst dann fortsetzen, wenn der entgegenkommende Zug ebenfalls im Bahnhof eingetroffen sei. Teils entstünden so Verspätungen von über 30 Minuten.

Diese Verspätungen könnten, so die Grünen, durch ein Ausweichgleis auf der Hälfte der Strecke um 15 Minuten reduziert werden. In Raestrup sei sowohl der Raum als auch das Gleisbett für ein Ausweichgleis vorhanden. Dieses solle neu verlegt und wieder in Betrieb genommen werden. Dadurch könnten viele Züge ihre Fahrten pünktlich fortsetzen.

Besonders wichtig werde nach Ansicht der Grünen-Fraktion eine solche Ausweichmöglichkeit bei einer Einführung des für diese Strecke vorgesehenen 30-Minuten-Taktes.

Ein weiteres Ausweichgleis können sich die Grünen am alten Handorfer Bahnhof vorstellen. Dieser Bereich liege allerdings in der Zuständigkeit der Stadt Münster.