Kreis Warendorf -

Man begegnet ihnen überall. In Städten, in der Bahn und leider auch immer wieder in der Natur in Grünanlagen und an Straßenrändern. Die ach so praktischen „Coffe-to-go Becher“. Selbst ordnungsgemäß entsorgt sind sie schon aufgrund der schieren Menge für Entsorger ein Problem.