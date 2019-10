„Da warten noch Überraschungen“

Über die Details der Sensationsfunde auf dem Gelände der Firma Cramer hat Grabungsleiter Dr. Ingo Pfeffer am Dienstag in einem Vortrag im Kammermusiksaal des Langen Hauses auf der Burg in Nienborg berichtet. In unseren Fragen und Antworten fassen wir die wichtigsten Dinge zusammen.

Entdeckten die LWL-Mitarbeiter auf dem Areal wie erwartet eine Siedlung aus der Eisenzeit?

Ja. Allerdings keine größere Siedlung wie ursprünglich angenommen, sondern eine einzige Hofstelle mit über 20 kleinen und großen Gebäuden, die im Laufe der Zeit durch immer neue Bauten „gewandert“ ist. Die Grundrisse der damaligen Gebäude, besonders der Wohnstall-Häuser, waren noch gut zu erkennen. Zwar sind die Holzpfosten über die Jahrhunderte nahezu vollständig verrottet, aber die dunkelbraunen Stellen des Holzes waren im hellen Sandboden noch gut sichtbar. Zudem legten die Forscher drei Abwassergräben frei. Der älteste datiert aus dem Mittelalter.

Warum „Sensationsfund“?

Das Grabungsteam entdeckte zwei Dutzend Gräber aus der Jungsteinzeit, der sogenannten „Trichterbecherkultur“ (4200 bis 2800 vor Christus). Das Areal diente in dieser Zeit also als Bestattungsplatz. „Dieser Fund hat uns sehr überrascht und ist eine kleine Sensation“, so Ingo Pfeffer. Dabei hätte sein Team die Gräber beinahe übersehen. Lediglich rötlich-braune Flecken im Boden deuteten darauf hin. Die Befunde belegen, dass das Gemeindegebiet bereits vor Jahrtausenden von Menschen besiedelt war.

Was fanden die Archäologen in den Gräbern und in welcher Tiefe waren diese?

Die Gräber waren in etwa einem Meter Tiefe. Vor allem Tonscherben von aufwendig verzierten Gefäßen fanden die Archäologen. Diese Keramikfunde dienten der exakten Datierung. Aber auch Beile und Pfeile waren Grabbeigaben. Bemerkenswert an diesen Funden: Laut Ingo Pfeffer enthielten die wenigsten Gräber dieser Zeitepoche Grabbeigaben. Und wenn, dann waren ein bis drei Gefäße die Regel. Eines der Gräber in Nienborg enthielt jedoch sieben. Zudem war es das größte Grab mit zwei Metern Länge und einer Holzeinfassung. Pfeffer: „Damit können wir sicher sein, dass es sich um eine sehr bedeutende Person gehandelt haben dürfte.“

Wurden auch Knochen gefunden?

Nein. Weder Knochen noch Zähne haben die Zeit im Boden überdauert. Der sandige Boden entzog den Knochen schnell das Kalzium, wodurch diese zügig zerfielen. Darum ist aktuell noch nicht klar, ob Frauen, Männer oder Kinder dort bestattet wurden. Doch mit einem neuen technischen Verfahren werden derzeit Bodenproben analysiert. „Wir hoffen, so noch menschliche DNA extrahieren zu können. Auf die Ergebnisse bin ich sehr gespannt“, so Ingo Pfeffer.

Wie wurden die Funde geborgen und was war in den Gefäßen?

Der Boden hat die Gefäße gepresst und brüchig werden lassen. Darum wurden diese großflächig eingegipst und im Block geborgen. Jetzt werden sie nach und nach in der Restaurationswerkstatt des LWL wieder zusammengesetzt. Bei zwei von 16 Gefäßen ist dies bisher gelungen. Über den möglichen Inhalt der Gefäße ist noch nicht viel bekannt. Die Analysen laufen. „Da warten bestimmt noch einige Überraschungen auf uns“, sagt Ingo Pfeffer.

Wie geht es mit den Funden jetzt weiter und kehren diese mal in die Gemeinde zurück?

Geplant ist derzeit, dass die Funde in einer großen internationalen Ausstellung 2021 in Herne zu sehen sein werden. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Zudem arbeitet die Gemeindeverwaltung daran, zumindest einen Teil der Funde temporär in einer kleinen Ausstellung vor Ort auszustellen. „Wir sind in Gesprächen und hoffen, dass dies klappt“, sagte Jürgen Lammers von der Gemeinde nach dem Vortrag.