Streit um Windkraftanlage

Die Prüfung ist so gut wie abgeschlossen. Die Genehmigung der beiden in der Füchte geplanten Windkraftanlagen soll wahrscheinlich Anfang November erfolgen. Das teilte der Kreis Borken auf WN-Anfrage mit. Die Anwohner laufen Sturm dagegen. Sie drohen mit einer Klage.

„Wir befürchten, dass die Wohnqualität stark darunter leidet“, sagt Franz Bücker im Namen der Nachbarn. 30 Anwohner der Straßen Windmühlenweg, Metelener Damm und Am Berge haben über einen Anwalt ihren Einwand in der Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht. Die Nachbarn haben Angst vor Schattenschlag und Lärmbelästigung. Zudem befürchten sie einen Wertverlust ihrer Häuser. Die Anwohner fordern, dass die Windräder „einen Mindestabstand von 1500 Metern (haben), der auch von der Landesregierung zu mehr Akzeptanz vorgeschlagen wird.“

Die 35 Gesellschafter planen den Bau von zwei Windrädern der neuesten Generation. Die Modelle GE 5.3-158 verfügen über eine Nabenhöhe von 161 Meter und einen Rotordurchmesser von 158 Metern. Somit kommt jede Anlage auf eine Gesamthöhe von 240 Meter. Die Leistung beträgt 5,3 Megawatt. Aus Sicht der Anwohner treffe für die Anlagen aufgrund der Größe eher der Begriff Industrieanlagen als Windräder zu.

Die Genehmigung werde zunächst nur für den Tagbetrieb gelten, so Johannes Bügener, Geschäftsführer der Bürgerwind Gronau Epe GmbH & Co. KG. Zwischen 22 und 6 Uhr werden die Anlagen in der Anfangsphase nicht laufen. Und zwar solange, bis der gutachterliche Nachweis erbracht wird, dass die Anlagen die gesetzlichen Grenzwerte einhalten. Sollte das nicht der Fall sein, müssten die Anlagen heruntergeregelt werden, so Bügener. Den dadurch verursachten wirtschaftlichen Schaden müsste der Hersteller, die Firma General Electric aus Salzbergen, ausgleichen. Schließlich habe der zugesichert, dass die Windräder die gesetzlichen Grenzwerte einhielten.

Bügener hat durchaus Verständnis für die Sorgen der Anwohner. Er hält diese aber für unbegründet. „Wir haben alle Dinge erfüllt“, sagt der Geschäftsführer.

Die Anwohner kritisieren unter anderem, dass noch keine verlässlichen Geräuschwerte für diesen Windrad-Typen existieren. Die zugrunde liegenden Daten basierten nur auf theoretischen Berechnungen. Es gebe erst einen Prototypen, der in den Niederlanden stehe, so die Nachbarn. Bügener verweist darauf, dass mittlerweile vier Anlagen nach Süddeutschland verkauft wurden.

Ein wichtiger Punkt ist den Nachbarn auch der Schattenschlag. Sie befürchten eine optische Bedrängung durch die sehr hohen Windräder und mächtigen Rotorblätter. Aus ihrer Sicht spiegelten Fotos, die dem Antragsgutachten beiliegen, nicht die Wirklichkeit wider und seien irreführend.

Da einige Häuser näher liegen als der geforderte Mindestabstand (dreifache Windrad-Gesamthöhe, hier 720 Meter) halten die Anwohner der Siedlung die Windräder für nicht genehmigungsfähig. So eindeutig ist die Gesetzeslage diesbezüglich aber nicht. Das Gesetz schreibt nur eine besondere, einzelne Betrachtungsweise der betroffenen Häuser vor.

Aus Sicht der Nachbarn problematisch ist auch die Entfernung des Kleingartenvereines Naturfreunde Epe zu den Windrädern. Die beträgt nur rund 250 Meter zu einem Windrad. „Die Stadt hat die Schrebergärten bewusst aus der Windvorrang-Zone herausgenommen“, so Johannes Bügener. Denn formal gelten Schrebergärten nicht als Wohnbebauung. „Wir haben aber mit den Schrebergarten-Verantwortlichen gesprochen“, sagt Bügener. Die Bürgerpark-Gesellschafter hätten angeboten, jährlich vom 1. April bis zum 30. September, während der Hauptpflanzzeit, den kompletten Schattenweg zu verhindern. Das sei durch eine besondere Programmierung der Anlagen über Lichtsensoren möglich. „Schattenschlag muss heute nicht mehr sein“, meint der Geschäftsführer. Bügener bietet den Kritikern Gespräche über eine ähnliche Programmierung an.

Die Gesellschafter erklären sich bereit, den Anwohnern jährlich 3000 Euro pro Grundstück zu zahlen, unterschreiben diese eine Klageverzichtsvereinbarung. Hinzu erhalten die Nachbarn die Möglichkeit, bis zu 15 000 Euro in die Windkraftanlagen zu investieren. „Sie erhalten dabei eine garantierte jährliche Verzinsung von zehn Prozent.“ Über eine Laufzeit von 20 Jahren seien das zusammen rund eine Million Euro, sagt Johannes Bügener.

Dem Schrebergarten-Verein seien 2000 Euro jährlich angeboten worden, so der Windpark-Geschäftsführer. Eine ähnliche Zahlung gibt es auch im Windpark-Gebiet Schöppingen-Book, wo Bügener ebenfalls Geschäftsführer ist. Dort erhalten 17 Haushalte jährlich 58 000 Euro. Die Eper Kritiker sehen dahinter eher den Versuch, sich die Zustimmung zu erkaufen. „Geld heilt nicht alles“, so die Anwohner. Johannes Bügener sieht die Zahlungen dagegen als Ausgleich für die Beeinträchtigung. Zudem möchte er ein gutnachbarschaftliches Verhältnis. „Ich will die Leute dabei haben. Das sind alles Poahlbürger“, sagt er.

Denn eins steht für ihn fest: Baut nicht die Bürgerwind Gronau Epe GmbH & Co. KG den Windpark, kommt ein Investor von außerhalb. Und dann gingen die Nachbarn komplett leer aus, ist Bügener sicher. Die Fläche ist von der Stadt als Windvorrangzone ausgewiesen worden. Damit dürfen dort Windräder gebaut werden, so Bügener.