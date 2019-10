Der 70-jährige Radfahrer, der – wie berichtet – am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Alstätter Straße lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat, ist tot. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlag der Mann aus Enschede in der dortigen Klinik seinen Verletzungen.

Der 70-Jährige war gegen 15.20 Uhr am Mittwoch auf der Buterlandstraße unterwegs und wollte die Alstätter Straße überqueren. Dabei wurde er vom Wagen einer 21-jährigen Gronauerin erfasst, die die Alstätter Straße in Richtung Innenstadt befuhr.