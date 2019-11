Am frühen Montagmorgen ist am Autohof in Bösensell eine 54-jährige Frau aus Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein ums Leben gekommen. Bilder der Videoüberwachung zeigten laut Polizeiangaben, dass die dunkel gekleidete Frau gegen 4.05 Uhr auf dem Weg zum Tankstellengebäude vor dem anfahrenden Lkw hergegangen sei. Die Polizei ging davon aus, dass der 41-jährige Fahrer aus Remscheid die unmittelbar vor seinen Lkw laufende Frau übersehen hatte.

Die Frau aus Bad Oldesloe war laut Polizei gemeinsam mit Angehörigen mit einer Reisegruppe unterwegs. Die Reisegruppe brach ihre Fahrt ab und begab sich auf dem Rückweg nach Hamburg.

Der Autohof wurde nach der Unfallaufnahme am Morgen wieder uneingeschränkt freigegeben. Eine technische Untersuchung der sichergestellten Sattelzugmaschine steht noch aus, teilte die Polizei mit.