Ex-Generalvikar Werner Thissen räumt schwere Fehler ein

Dr. Werner Thissen, emeritierter Erzbischof von Hamburg, hat im Interview mit der Kirchenzeitung „Kirche und Leben“ schwere Fehler im Umgang mit sexuellem Missbrauch aus seiner Zeit als Verantwortungsträger im Bistum Münster eingeräumt. Vor seiner Einführung als Erzbischof von Hamburg im Januar 2003 hatte Thissen mehr als 20 Jahre Personalverantwortung im Bistum Münster getragen. Von 1978 bis 1986 war er als Leiter der Hauptabteilung Seelsorge-Personal im Bischöflichen Generalvikariat in Münster für den Priester-Einsatz zuständig. Von 1986 bis 1999 war er Generalvikar und damit Stellvertreter des Bischofs. 1999 wurde er zum Weihbischof ernannt.

In dem Interview bezeichnet es Thissen als „großen Fehler“, dass er in seiner Zeit als ein Personalverantwortlicher im Bistum Münster „mit den Betroffenen kaum Kontakt“ gehabt habe. So habe er keine Vorstellung davon gehabt, „was für ein Schaden bei einem jungen Menschen angerichtet wird durch Missbrauch.“ Erst als Erzbischof von Hamburg, als er Betroffenen viele Stunden zugehört habe, sei ihm klar geworden, „was Missbrauch an Verletzungen und Schaden anrichtet.“ Von daher sei es ihm heute ein großes Anliegen, „das zu tun, was man jetzt tun kann: die Betroffenen hören, die Missbrauchsverbrechen offen legen, weil es für die Betroffenen sehr heilsam ist, zu spüren: Das ist nicht etwas, was wir jetzt auch noch verdrängen und geheim halten müssen, sondern etwas, worüber man sprechen kann. Wichtig finde ich auch, um Entschuldigung zu bitten.“

Für einen weiteren schweren persönlichen Fehler hält es Thissen, „dass mein Vertrauen in die medizinischen, therapeutischen Möglichkeiten überzogen und unrealistisch war.“ Der Fehler habe, das macht Thissen unmissverständlich deutlich, nicht bei dem inzwischen verstorbenen Therapeuten gelegen, sondern bei den Personalverantwortlichen: „Wir haben ihn (den Therapeuten, Red.) ausgenutzt. Wir haben das von uns weggeschoben auf ihn und dort, wo er sich zu viel drum kümmern musste, haben wir zu wenig getan.“

Dr. Werner Thissen

Zuvor war er lange in Münster. so war er on 1986 bis 1999 er Generalvikar und damit Stellvertreter des Bischofs. 1999 wurde er zum Weihbischof Reinhard Lettmann (links) ernannt.

1999 wurde Thissen zum Weihnbischof geweiht, zu den Gratulanten gehörten Bischof Reinhard Lettmann (links) und Oberbürgermsiterin Marion Tüns (rechts).

Bischof Werner Thissen mit Bischof Reinhard Lettmann und Elfriede Dalla Riva.

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz gratuliert am 3. Dezember 2013 in Hamburg dem Hamburger Erzbischof Werner Thissen zu seinem 75. Geburtstag.

Hamburger Erzbischof Werner Thissen am 3. Dezember 2013, seinem 75. Geburtstag, in St. Marien-Dom in Hamburg

Im Hamburger Dom St. Marien versucht sich am 25. Januar 2003 der gerade eingeführte neue Hamburger Erzbischof Werner Thissen als "Chorleiter".

Der Hamburger Erzbischof Werner Thissen spricht am Freitag (23.05.2008) auf dem Podium in der Schlosswallhalle Osnabrück bei einer Katholikentags-Diskussion mit dem Titel "Hilfe, uns wird geholfen!".

Die Bischöfin des Sprengels Holstein-Lübeck der Nordelbischen Kirche, Bärbel Wartenberg-Potter (r), und der Hamburger Erzbischof Werner Thissen (l) tragen am Freitag (14.04.2006) in Lübeck bei der Ökumenischen Karfreitagsprozession auf dem ältesten Kreuzweg Deutschlands gemeinsam das Kreuz.

Der Hamburger Erzbischof Werner Thissen hält am Freitag (20.06.2008) die "Bild"-Zeitung (Ausgabe vom 20.06.2008) während einer Feierstunde zur Grundsteinlegung des Anbaus und der Teilerneuerung des Mariendoms in Hamburg hoch. In den Grundstein wurden neben der "Bild"-Zeitung weitere aktuelle Tageszeitungen, ein Satz Euro-Münzen, eine neue Urkunde, ein "Wir sind Papst"-Button und die Namen der mehr als 370 000 Katholiken eingelegt.

Der Hamburger Erzbischof Werner Thissen spricht am Sonntag (07.02.2010) im Hamburger Mariendom während eines Gottesdienstes und Patronatsfestes des Erzbistums Hamburg.

Erzbischof Werner Thissen2013 in Hamburg

Eine Torte zum Geburtstag - am 3. Dezember 2013 in Hamburg.

Erzbischof Werner Thissen am 15. November 2013

Werner Thissen, Erzbischof des Erzbistums Hamburg, am 21.03.2014 in Hamburg

Bischofskonferenz 2014 im münsterischen Borromäum mit Bischof Werner Thissen aus Hamburg

Erzbischof Werner Thissen, Amtseinführung 2003

Werner Thissen wird zum Bischof geweiht

Weihbischof Werner Thissen, erste Glückwünsche nach der Wahl im April 1999

Werner Thissen

„Es fehlten jegliche Standards professioneller Personalführung.“

Thissen sieht es im Rückblick auch sehr kritisch, wie die Personalkonferenz im Bistum Münster früher tagte: „Es fehlten jegliche Standards professioneller Personalführung.“ Wenn ein Miss-brauchsfall mitgeteilt wurde, seien in der Regel alle Mitglieder der Personalkonferenz informiert worden. Dann sei besprochen worden, wer sich aus der Personalkonferenz in der jeweiligen Situation kümmern solle. Insgesamt sei das Thema des sexuellen Missbrauchs eher ein „Nischenthema“ gewesen, das die Mitglieder der Personalkonferenz schnell auf den Arzt und Therapeuten abgeschoben hätten.

Mitglieder der Personalkonferenz waren damals der Bischof, der den Vorsitz hatte, der Generalvikar, die fünf Weihbischöfe, der Personalreferent und der Regens des Priesterseminars. Es habe im System gelegen, so sagt Thissen, dass die Personalkonferenz für den Umgang mit Missbrauchsfällen zuständig gewesen sei. „Aber sie war dazu gar nicht in der Lage. Da hätten Fachleute dazu gehört.“ Vor allem hätte es nach seiner Ansicht „auch einer größeren Distanz zu den Tätern bedurft“. Werner Thissen: „Diejenigen, die des Missbrauchs beschuldigt wurden, waren ja Priester, die wir gut kannten. Da kommt sehr schnell der Mitleidseffekt auf. In einer Personalkonferenz fragte mal jemand: ‚Muss der Täter denn nicht bestraft werden?‘ Die übereinstimmende Meinung war: Der hat sich doch durch sein Vergehen am meisten schon selbst bestraft.“

Kommunikation war nicht gut

Kritisch sieht der emeritierte Erzbischof auch die damalige Kommunikation: Die Öffentlichkeit sei nicht offiziell über die Fälle informiert worden; auch sei niemand auf den Gedanken gekommen, alle Verantwortungsträger in den Pfarreien zu informieren: „Wir sahen nicht, dass es klare Regeln zur Herstellung von Transparenz geben muss.“ Weder die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen, die heute selbstverständlich ist, noch Präventionsmaßnahmen seien im Blick gewesen.

Und da sexueller Missbrauch in der Öffentlichkeit und der Gesellschaft kein Thema gewesen sei, sei er auch in der Priesterausbildung „eher ein Randthema“ gewesen: „Natürlich hatte jeder zu wissen aus der Moraltheologie, wo Grenzen sind im Umgang mit anderen. Das wurde in der Priesterausbildung thematisiert, aber es war mehr ein theoretisches, abgehobenes Thema. Dass es diejenigen, die in der gemeinsamen Priesterausbildung am Tisch saßen, direkt betreffen könnte, wurde weniger thematisiert.“

Bischof Genn dankt Thissen für seine offenen Worte

In einer Stellungnahme zu dem Interview betont der heutige Bischof von Münster, Dr. Felix Genn: „Betroffene sagen uns immer wieder, wie wichtig es für sie ist, zu erfahren, wer von den damaligen Verantwortungsträgern dafür zuständig war, dass die Taten sexuellen Miss-brauchs nicht an die Öffentlichkeit kamen und nicht unter Beachtung der Interessen der Betroffenen bearbeitet wurden, so dass Priester, die Kinder und Jugendliche missbraucht hatten, weiter als Priester tätig sein konnten. Indem das so geschah, wurde erst die Möglichkeit geschaffen, dass Priester weiter Kinder und Jugendliche missbrauchen konnten. Werner Thissen bekennt sich zu seinen Fehlern und zu seiner Verantwortung. Dafür bin ich ihm dankbar, weil ich hoffe, dass eine solche Verantwortungsübernahme für Betroffene hilfreich und ein wichtiges Signal sein kann.

Bistum Münster stellt Studie zu sexuellem Missbrauch vor
Dr. Stephan Kronenburg (Sprecher Generalvikariat), Bernadette Böcker-Kock (Ansprechperson für Verfahren bei Fällen sexuellen Missbrauchs im Bistum Münster), Dr. Norbert Köster (Generalvikar des Bistums Münster) und Beate Meintrup (Präventionsbeauftragte des Bistums Münster) am 25. September 2018 im Generalvikariat Münster bei der Pressekonferenz zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche.

Das Medieninteresse war groß.

Bernadette Böcker-Kock (Ansprechperson für Verfahren bei Fällen sexuellen Missbrauchs im Bistum Münster)

Generalvikar Dr. Norbert Köster

Beate Meintrup (Präventionsbeauftragte des Bistums Münster)

Dr. Stephan Kronenburg (Sprecher Generalvikariat), Bernadette Böcker-Kock (Ansprechperson für Verfahren bei Fällen sexuellen Missbrauchs im Bistum Münster), Dr. Norbert Köster (Generalvikar des Bistums Münster) und Beate Meintrup (Präventionsbeauftragte des Bistums Münster) am 25. September 2018 im Generalvikariat Münster bei der Pressekonferenz zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche.

Generalvikar Dr. Norbert Köster

Generalvikar Dr. Norbert Köster

Dr. Stephan Kronenburg (Sprecher Generalvikariat), Bernadette Böcker-Kock (Ansprechperson für Verfahren bei Fällen sexuellen Missbrauchs im Bistum Münster), Dr. Norbert Köster (Generalvikar des Bistums Münster) und Beate Meintrup (Präventionsbeauftragte des Bistums Münster) am 25. September 2018 im Generalvikariat Münster bei der Pressekonferenz zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche.

Generalvikar Dr. Norbert Köster

Generalvikar Dr. Norbert Köster

Werner Thissen wirft ein ungeschminktes Licht darauf, wie die Verantwortungsträger im Bistum Münster damals entschieden haben. Dass dabei, wie es Werner Thissen selbst sagt, die Betroffenen nicht im Blick waren, bleibt für uns heute unverständlich. Meine Form der Entschuldigung bei den Betroffenen sexuellen Missbrauchs kann nur die sein, dass ich zusage, die Vergangenheit, soweit das überhaupt möglich ist, unabhängig von kirchlichen Instanzen aufarbeiten zu lassen. Hier hoffe ich, dass das Forschungsprojekt der Universität Münster Klarheit bringt – auch im Blick auf konkrete Fälle. Und ich sage zu, dass wir alles tun werden, um sexuellen Missbrauch künftig möglichst zu verhindern: Das beginnt damit, dass wir bei allen Maßnahmen die Interessen der Betroffenen in den Mittelpunkt stellen. Es betrifft dann die Priesterauswahl und -ausbildung. Zudem sind umfängliche Präventionsmaßnahmen erforderlich. Und schließlich muss es auch, wie ich das schon mehrfach gesagt habe, zu neuen Formen der Partizipation und zu einer Umverteilung von Macht und Einfluss in unserer Kirche kommen.“