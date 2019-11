„Die Respektlosigkeit nimmt zu“

Schon seit seiner Kindheit ist er Mitglied bei Greven 09. „Ich bin mit zehn Jahren Mitglied geworden, früher ging das damals nicht“, erzählt er. Der üblichen Karriere in den Jugendfußballmannschaften folgten unzählige Spiele in der ersten Mannschaft. „Ich komme so auf über 500 Spiele.“

Danach war er im Verein als Jugendtrainer tätig bis er dann eines Tages vom Schiedsrichter-Obmann des Vereins angesprochen wurde. „Der Verein suchte damals händeringend Schiedsrichter.“ Er machte seinen Schiedsrichterschein und ist seitdem mit Pfeife und der gelben und der roten Karte auf den Plätzen im Münsterland unterwegs.

Spiele pfeift er allerdings nur im Jugendbereich. „Das habe ich damals zur Bedingung gemacht“, erzählt er. Aber: Seit 23 Jahren hat er damit auch genug zu tun. Früher waren es drei, heute ein bis zwei Spiele die Woche, die er als Unparteiischer auf dem grünen Rasen verbringt. „Pro Spiel kann man zwischen vier und fünf Stunden ansetzen“, schätzt Wellenbrock und zählt auf, was dazu gehört.

Nicht mal vier Euro Stundenlohn

Anfahrt, Besprechung mit den Verantwortlichen, Kontrolle der Spielerausweise, das Spiel selbst, duschen und Rückfahrt und natürlich müssen alle Daten des Spiels auf der Internet-Seite des DFB eingegeben werden. Lohn für die Mühe: 16 Euro, also nicht mal vier Euro Stundenlohn. „Aber wegen des Geldes macht das sowieso niemand.“ Was er allerdings als sehr schöne Anerkennung sieht: „Schiedsrichter können alle Spiele des DFB, also auch Bundesliga-Begegnungen, umsonst sehen“, erklärt Wellenbrock. Für einen, der den Fußball lebt, eine schöne Geeste.

Zurück zum Schiedsrichtern. Wellenbrock macht das immer noch sehr viel Spaß. Obwohl: „Die Respektlosigkeit nimmt immer mehr zu“, bestätigt auch er die Berichte über Ausschreitungen gegen Schiedsrichter. „Mir selbst ist körperlich noch nichts passiert, einem Schiedsrichter-Kollegen von mir hat aber schon jemand eine Flache über den Kopf gezogen“, erzählt er.

Grundsätzlich sei das Amt als Schiedsrichter schon ungemütlicher geworden. Wobei: „Die Spieler selbst sind häufig nicht das Problem, die Aggressivität im Umfeld hat deutlich zugenommen.“ Sprich: Trainer, Betreuer, Zuschauer und beiJugendspielen häufig die Eltern neigten dazu, den Schiedsrichter anzugehen. „Was man da an Sprüchen zu hören bekommt, das geht manchmal gar nicht mehr“, verdeutlicht Wellenbrock.

Er selbst habe einen großen Vorteil. „Ich habe mein Leben lang gespielt, ich weiß wie Fußballer ticken.“ Dem entsprechend könne er reagieren. „In einem Spiel sind die ersten fünf bis zehn Minuten die wichtigsten. Die Spieler testen aus, wie weit sie gehen können. Da muss man sofort Grenzen ziehen.“

Klare Ansagen vor dem Spiel

Vor jedem Spiel sage er den Spielern bescheid. „Ich will hier kein Gemotze hören“, so seine übliche Ansage. Trotz allem komme es immer mal wieder dazu. „Da muss man als Schiedsrichter dann sehr selbstbewusst auftreten, das ist das A und O. Dann läuft das Spiel in den allermeisten Fällen vernünftig.“

Wellenbrock selbst schaut gerne die Bundesligaspiele. Die Jugendlichen, deren Spiele er pfeift, natürlich auch. „Was die dort sehen, wird oft eins zu eins übernommen“, weiß er. Unter anderem auch der „sterbende Schwan“ bei kleinsten Berührungen. „Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann, das ist einfach unfair.“

Aber sonst habe er mit den Spielern meisten keine größeren Probleme. „Das Umfeld ist da viel schwieriger.“ Betreuer, die aufs Übelste den Schiedsrichter beschimpfen bei vermeintlichen Fehlentscheidungen, das sei fast schon normal. „Natürlich mache ich als Schiedsrichter auch Fehler, aber ich stehe auch dazu.“ Auf der anderen Seite gebe es genug Betreuer oder Jugendtrainer, die die Fußballregeln nicht mal richtig kennen würden und trotzdem lautstark den Schiedsrichter angingen.

Und: Natürlich fallen auch die lieben Eltern auf. „Die glauben fast alle, ihr Sohn ist ein kommender Beckenbauer und toben wie verrückt am Spielfeldrand herum und vergessen ihre Manieren“, so die Erfahrung Wellenbrocks. „Dabei werden dann Grenzen überschritten, die früher noch galten.“

Schiedsrichter-Kollegen steigen aus

Es gebe inzwischen auch Kollegen, die nicht mehr wollen. „Ich habe vor kurzem noch mit einem Schiedsrichter-Kollegen gesprochen. Der sagte, er mache das nicht mehr mit, das wolle er sich nicht mehr antun.“

Aber trotz allem: Wellenbrock liebt den Fußball über alles, lebt für diesen Sport. „Ich schaue mir viele Spiele an, manchmal beobachte ich einen bestimmten Spieler, manchmal auch den Schiedsrichter, das macht mir einfach sehr viel Spaß.“ Den Videobeweis, der inzwischen in den beiden obersten Ligen Standard ist, lehnt er ab. „Ich glaube nicht, dass die Entscheidungen da sehr viel gerechter werden. Aber die Emotionen, die Freude nach einem Tor, die gehen dabei kaputt.“

Zwei Jahre werde er auf jeden Fall noch weiter Schiedsrichtern. „Dann bin ich volle 25 Jahre dabei, dann werde ich entscheiden, wie lange ich das noch machen werde. Mit dem Rollator gehe ich jedenfalls nicht mehr aufs Spielfeld.“ Für seinen Heimatverein SC Greven 09 wäre das ein mittlere Katastrophe. Denn: „Schiedsrichter will doch heutzutage niemand mehr machen.“

Warum nur . . .