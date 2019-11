Wissenschaftler können viel herausfinden – dürfen aber längst nicht alles

Hautzellen, Haarwurzeln, Sperma, Speichel, Blut: Die Untersuchung solcher Spuren von Tatorten ist das Alltagsgeschäft der Molekularbiologin Prof. Dr. Marielle Vennemann am Institut für Rechtsmedizin in Münster. Bisher dürfen die Wissenschaftlerin und ihre Kollegen zwei Dinge tun: „Wir dürfen die DNA so aufbereiten, dass sie in die Datenbank des Bundeskriminalamts eingestellt und mit anderen Spuren verglichen werden kann. Und wir dürfen das Geschlecht des Spurenlegers bestimmen.“

Unvollständiger Schritt der Politik

Mit der Änderung der Strafprozessordnung, die noch durch den Bundestag muss, werden die Möglichkeiten erweitert: Bald sollen die Wissenschaftler auch die Farbe der Haut, der Haare, der Augen und das Alter feststellen dürfen. „Leider hat die Politik nicht den ganzen Schritt gemacht“, sagt die Professorin. „Denn wir könnten auch Aussagen dazu machen, von welchem Kontinent der Spurenleger beziehungsweise seine Eltern stammen.“ Das erlaubt die Gesetzesänderung aber nicht.

Die Feststellung äußerlicher Merkmale und des Alters ist übrigens gar nicht so einfach: „Bei den Extremen, also dunkelhaarigen Menschen mit dunklen Augen und blonden Menschen mit hellen Augen, ist die Bestimmung relativ zuverlässig. Auch bei Rothaarigen“, sagt Marielle Vennemann. „Wenn der Spurenleger aber mittelbraune Haare hat, die in Deutschland ja sehr verbreitet sind, wird es schon schwieriger.“

Auch beim Alter ist eine exakte Bestimmung über die DNA nicht möglich. Die DNA-Bausteine selbst bleiben das ganze Leben über gleich. Aber es gibt an bestimmten Stellen mit zunehmendem Alter chemische Veränderungen, sogenannte Methylierungen. „Die untersuchen wir. Diese Veränderungen sind allerdings nicht nur vom Alter, sondern auch vom Lebensstil des Menschen abhängig – ob jemand Sport treibt, ob er raucht, was er isst und trinkt.“

Daten des europäischen Forschungsprojekts VISAGE

Um sich überhaupt zu Haut-, Haar-, Augenfarbe und Alter äußern zu können, brauchen die Wissenschaftler Referenzwerte. Sie gleichen die Merkmale ihrer DNA-Spur deshalb mit Daten ab, die von dem europäischen Forschungsprojekt VISAGE in wissenschaftlichen Magazinen veröffentlicht werden. Diese Referenzdaten stammen zum Teil von Freiwilligen, die ihre DNA der Forschung zur Verfügung stellen.

„Mit diesen Daten könnten wir außerdem mit mehr als 99-prozentiger Sicherheit sagen, von welchem Kontinent ein Spurenleger stammt, sofern auch seine Vorfahren aus diesem Gebiet stammen. Zum Teil könnten wir die Herkunft sogar innerhalb eines Kontinents weiter eingrenzen“, sagt Marielle Vennemann. „Und wenn wir etwas über die Herkunft wüssten, könnten wir auch das Alter besser bestimmen, weil wir die richtige Referenzbevölkerung zur Alterschätzung heranziehen könnten.“

Doch das ist politisch nicht gewollt. Die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin (DGRM) hatte in einem Brief an das SPD-geführte Bundesjustizministerium erläutert, dass es aus ihrer Sicht wichtig sei, auch biogeographische Merkmale einer DNA-Spur untersuchen zu dürfen. Aber diese Möglichkeit wurde nicht in den Gesetzesentwurf aufgenommen. So müssen Polizei und Staatsanwaltschaft weiter auf diese Information verzichten – wie auf andere auch, die derzeit im EU-geförderten Projekt VISAGE erarbeitet werden. „Theoretisch können wir bald sogar sagen, ob der Spurenleger Locken, glatte Haare oder eine Glatze hat“, sagt die Professorin.

Eingriff in die Persönlichkeitsrechte

Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK): „Für mich ist es völlig daneben, dass die geografische Herkunft eines unbekannten Verdächtigen nicht erforscht werden darf. Dafür gibt es keinen sachlichen Grund. Die Politiker haben einfach Angst vor den Diskussionen, wenn es zum Beispiel heißt, dass ein Verdächtiger vermutlich vom Balkan stamme.“ Dabei könnten mit dieser Analyse ja auch ganze Gruppen von einem Verdacht ausgeschlossen werden, wie es in anderen Ländern schon geschehen sei, sagt Fiedler.

Dr. Stephanie Krüger, Sprecherin des Justizministeriums erklärt dazu, der Koalitionsvertrag sehe lediglich vor, die DNA-Analyse im Strafverfahren auf äußerliche Merkmale und das Alter auszuweiten. Die biogeographische Herkunft zu klären, die ja äußerlich nur bedingt erkennbar sei, sei dagegen ein tiefergehender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte.