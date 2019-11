Die Täter waren am vergangenen Mittwochmorgen in einem silbergrauen VW Polo mit niederländischem Kennzeichen unterwegs. Bei dem Tatfahrzeug handelt es sich um einen hell-silbergrauen Polo (V Typ 6R), Baujahr 2009 bis 2014. Besondere Merkmale des Fünf-Türers sind die auffällig breiten Felgen und Spoiler. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu diesem Kleinwagen und den Insassen machen? Hinweise nehmen sowohl die niederländische Polizei als auch jede deutsche Polizeidienststelle entgegen. Die Ermittler erhoffen sich weitere Zeugenaussagen und Angaben zu den Tätern.

Dem Opfer, Philippe S., geht es den Umständen entsprechend einigermaßen gut. Er ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden. S. war in den vergangenen Monaten vor dem Anschlag mehrfach bedroht worden.

Möglicherweise hängt das Attentat mit seiner Arbeit zusammen. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit sind Insolvenzverfahren. Dabei war er laut niederländischen Medienberichten offenbar auf Betrügereien im größeren Stil gestoßen, die er anzeigte. Die Polizei ermittelt aber in alle Richtungen, hieß es.



Mann auf Losserstraße angeschossen 1/9 Polizeieinsatz am Freitagmorgen auf der Losserstraße in Gronau Foto: Klaus Wiedau

Ein Mann wurde durch einen oder mehrere Schüsse verletzt. Foto: Klaus Wiedau

Rettungskräfte kümmern sich um den Mann, dessen linkes Bein blutet. Foto: Klaus Wiedau

Bauarbeiter haben „mehrere Schüsse“ gehört. Foto: Klaus Wiedau

Nach dem oder den Tätern wird gefahndet. Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau