Schützenbrüder schimpfen über Scholz‘ Steuerpläne

Peter-Olaf Hoffmann vom Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V. (BHDS) „is not amused“. Der Schatzmeister und Vertreter von rund 300.000 – vor allem – männlichen Schützen hat die Pläne von Finanzminister Olaf Scholz, Männervereinen die Gemeinnützigkeit zu entziehen, als „populistisch“ und „völlig unausgegoren“ bezeichnet. Sie diene vor allem darum, den Machtkampf in der SPD um den Parteivorsitz zu beeinflussen. „Ich bin der Auffassung, dass wir uns nicht vom Bundesfinanzminister vorschreiben lassen sollten, wie ein Verein sein Leben gestaltet.“ Sein Pressesprecher Rolf F. Nieborg regte an, dass dann auch den Katholischen Landfrauen die Gemeinnützigkeit entzogen werden müsse.

Scholz hatte erklärt: „Vereine, die grundsätzlich keine Frauen aufnehmen, sind aus meiner Sicht nicht gemeinnützig. Wer Frauen ausschließt, sollte keine Steuervorteile haben und Spendenquittungen ausstellen.“ Es gebe „deutschlandweit Hunderte Vereine wie Schützengilden oder Sportclubs, die ausschließlich Männer zulassen.“

Steuervergünstigungen sind überlebenswichtig

Hoffmann, der ehemaliger Bürgermeister von Dormagen ist, betonte die wichtige öffentliche Bedeutung der Schützenvereine, die mit ihrer Brauchtumspflege, „ihrem hohen karitativ Einsatz“ und ihrer ehrenamtlichen Arbeit tief in die Gesellschaft hineinwirken würden. „Frauen gehören als lebendiger Teil des Vereinslebens dazu“, sagte Hoffmann gegenüber unserer Zeitung. „Scholz soll sich erst mal fachkundig machen, wie gemeinnützig die Schützenvereine sind“, sagte er.

Die Steuervergünstigungen seien für die Vereine überlebenswichtig. „Wir brauchen die steuerliche Entlastung,“ sagte er. Schützenfeste kosteten oft mehrere 10.000 Euro. Sollten mögliche Spender ihre Unterstützung nicht mehr absetzen können, hätten die Vereine deutlich weniger Geld zur Verfügung.

Schützenvereine haben öffentliche Funktion

Schützenbruderschaften – im münsterländischen Teil des Bistums gib davon laut BHDS 37 – sind nach Hoffmanns Worten nicht per se reine Männervereine. „Das Bild ist bunt wie ein Flickenteppich“, sagte er. Er selbst ist in einer Bruderschaft Mitglied, in der nur Männer Mitglieder werden können. In der Nachbarschaft sei es auch Frauen möglich, in den Verein einzutreten. „Das Spektrum ist so breit wie das Leben“, meinte er.

2017 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass eine Freimaurerloge, die Frauen von der Mitgliedschaft ausgeschlossen hatte, nicht gemeinnützig ist. Nach Hoffmanns Ansicht ist eine Loge „ausschließlich nach innen gerichtet“, Schützenvereine hätten dagegen eine öffentliche Funktion. Deswegen sei die Entscheidung der Richter nicht auf die Vereine übertragbar.