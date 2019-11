Drei Drogenschmuggler in U-Haft

Bad Bentheim -

Die Bundespolizei meldet einen zweifachen Fahndungserfolg an der Grenze. Die Beamten nahmen am Mittwoch drei Drogenkuriere fest, die in einem Fall fünf Kilogramm Kokain und in einem zweiten Fall 20 Kilogramm MDMA, einen Grundstoff zur Herstellung von Ecstasy, aus den Niederlanden nach Deutschland schmuggeln wollten. Alle Drogenschmuggler sitzen jetzt in Untersuchungshaft.