Wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs an seiner Stieftochter wurde ein 56-jähriger Mann aus Senden am Montag (18. November) von der 21. Großen Strafkammer des Landgerichts Münster zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Das vollumfängliche Geständnis des Angeklagten, welches auch aus Sicht der Staatsanwaltschaft „von Reue getragen war“ und seiner im Jahr 2003 geborenen Stieftochter zudem eine belastende Zeugenaussage ersparte, hatte zu dem eher milden Urteil geführt.

Gleichwohl betonte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft in ihrem Schlussvortrag, dass der 56-Jährige nur die sieben in der Anklageschrift vorgeworfenen Taten eingeräumt habe. Laut Angaben der Geschädigten bei der Polizei hatten die sexuellen Übergriffe – beispielsweise beim gemeinsamen Baden – bereits im Kindergartenalter angefangen.

Wenn ihre Mandantin etwas mehr aus der Vergangenheit hätte berichten können – was bei so einem langen Zeitraum und „gleich gelagerten Fällen häufig schwer ist“ –, wäre die Straferwartung sehr viel höher ausgefallen, gab die Vertreterin der Nebenklage zu bedenken. Diese unterstrich auch das besondere Vertrauen, dass die heute 16-Jährige zu ihrem Peiniger hatte und welches dieser missbraucht habe.

Als die Mutter der Geschädigten im Mai 2018 in den Irak ging, um dort mit einem anderen Mann zusammenzuleben, hatte sie nur noch ihren Stiefvater, den sie Papa nannte. Mit einer Art Vollmacht hatte die 35-Jährige – seit Anfang dieses Jahres aus dem Irak zurückgekehrt – die Verantwortung für ihre Tochter übertragen.

Eine Polizeibeamtin hatte im Verfahren vor der 21. Strafkammer zudem ausgesagt, dass die 16-Jährige unmittelbar nach ihrer Anzeige diese wieder habe zurückziehen wollen. In einem Brief an die Beamtin hatte sie geschrieben, dass sie nicht wolle, dass ihr Stiefvater so hart bestraft werde, weil das die Familie zerstöre, weil er alt sei und weil sie ihn trotz allem gern habe. „Es wirkte, als hätte sie das Gefühl, ihm etwas zugute halten zu müssen. Sie hatten eine sehr enge Beziehung“, erklärte die Polizistin vor Gericht.

Die psychologische Gutachterin schloss eine pädophile Neigung des Angeklagten aus. Sollten sexuelle Übergriffe bereits im Kindergartenalter stattgefunden haben, dann hätte bei einer Pädophilie dessen Interesse an seiner Stieftochter mit zunehmender körperlicher Reife abnehmen müssen, erklärte die Gutachterin während der Verhandlung.