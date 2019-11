Zwei heiße und trockene Sommer in Folge, und dann auch noch die Borkenkäferplage. Nicht nur privaten Waldbesitzern macht das zu schaffen. Die Stadt Lengerich verzeichnet ebenfalls Verluste. Wie viele Bäume letztendlich Opfer der temporären Extrembedingungen und der kleinen Schädlinge geworden sind, kann Heike Schubert vom Fachdienst Bauen, Planen und Umwelt Monate nach dem Ende der Hitzeperiode zwar immer noch nicht sagen, aber die Zahl dürfte durchaus beträchtlich sein, schätzt sie.

Die Kommune ist Eigentümerin von rund 8200 Einzelbäumen, die vorwiegend an Straßen stehen. Hinzu kommen Waldstücke, die der Stadt gehören. Da im Bestand relativ wenig Fichten seien, habe das Thema Borkenkäfer keine so große Relevanz wie andernorts, erklärt Schubert. Buchen, Birken und Ahorn, das seien jene Arten, denen das besondere Augenmerk gelte, wenn es um die Hitze- und Trockenheits-Schadensbilanz gehe.

Ersetzt werden ihre Angaben zufolge auf jeden Fall jene geschädigten oder gar abgestorbenen Bäume, die an Straßen stehen. Gerade bei diesen spiele natürlich die Verkehrssicherungspflicht eine wesentliche Rolle. Aber auch in Waldgebieten müsse man ein Auge darauf haben, ob von umstürzenden Bäume oder herabfallenden Ästen eine Gefahr ausgehen könne. Beispielhaft nennt die Mitarbeiterin der Stadt das kleine Wäldchen an der Martin-Luther-Straße unterhalb des Krankenhauses.

Klar ist für Schubert auch, dass bei der Frage, welche Bäume an welchen Standorten geeignet sind, die klimabedingten Veränderungen Rechnung getragen werden muss. In Bezug auf die städtischen Waldgebiete finde das in Rücksprache mit der zuständigen Försterin Mechthild Gretzmann statt. Aber auch bei Einzelbäumen werde längst genau hingeschaut, wenn es um deren Lebensraum gehe.

Ein weiteres Thema, das mit Hitze und Trockenheit zusammenhängt, ist das starke Aufkommen an Eichenprozessionsspinnern in diesem und im vergangenen Jahr. Heike Schubert kündigt an, dass die Stadt eine ganze Reihe von Nistkästen aufhängen werde – in der Hoffnung, dass sich in denen vorrangig Kohl- und Blaumeisen niederlassen. Die gelten als Fressfeinde der Raupen. „Natürliche Prophylaxe“ nennt das Vorhaben die Fachfrau vom Umwelt-Fachdienst.

Gefahr kann auch jetzt noch von Eichenprozessionsspinnern ausgehen – genauer gesagt von deren inzwischen alten Nestern. Durch den Regen gewinnen die erheblich an Gewicht. Stürzen sie zu Boden – wozu auch Wind seinen Beitrag leisten kann – sollten die Bürger Vorsicht walten lassen, rät Schubert. Denn in ihnen können immer noch die Brennhaare der Raupen stecken. Entweder erst gar nicht anfassen, lautet ihr Rat, oder aber gut geschützt mit Handschuhen, Jacke und Schippe zu Werke gehen.