Sein Kaufinteresse war nur vorgetäuscht, als der 27-Jährige im Juli 2019 ein Lotto-Geschäft in der Innenstadt von Lüdinghausen betrat. Plötzlich zeigte der Mann seine wahren Absichten: Als der Geschäftsinhaber sich umdrehte, um die vom „Kunden“ verlangte Schachtel Zigaretten aus dem Regal zu holen, versetzte ihm der Mann einen Schlag mit einer Glasflasche auf den Kopf, um dessen Verteidigungsfähigkeit zu mindern. Das Opfer erlitt durch den Angriff eine Platzwunde. Anschließend griff der 27-Jährige in die Ladenkasse und floh mit 320 Euro Raubgeld. Wegen dieser Tat stand der Mann nun vor dem Landgericht Münster. Der Vorwurf: Schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung.

Alkohol- und Drogenkonsum

Nervös und fahrig saß der zur Tatzeit wohnungslose und an einer schizophrenen Psychose erkrankte 27-Jährige auf der Anklagebank. „Habe ihm die Flasche über den Kopf gezogen und auch in die Kasse gegriffen. Die Tat ist so richtig. Wenn Sie meinen, mich bestrafen zu müssen, dann tun Sie das“, sagte der Angeklagte.

Und so kam es auch. Vier Jahre Freiheitsstrafe wegen besonders schweren Raubes urteilte das Gericht und erkannte bei der Strafzumessung auf verminderte Schuldfähigkeit. Darüber hinaus wurde die Unterbringung des Drogen-und Alkoholkonsumenten in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Mit dieser Maßregel folgten die Richter dem Antrag des Oberstaatsanwaltes und der Verteidigung. Zuvor hatte ein Arzt für Psychiatrie die Notwendigkeit der Unterbringung attestiert. Seinen Einschätzungen zufolge seien ohne Behandlung weitere ähnlich gelagerte Straftaten zu erwarten.

Er brauchte Geld

Wie im Prozess offenkundig, hatte er eine Woche vor der Tat eine Räumungsklage bekommen und musste seine Wohnung aufgeben. Dazu kam Geldmangel. Seinen Betreuer konnte er nicht erreichen. Sein Versuch, selber bei der Bank Geld abzuheben, scheiterte. „Es sah schlecht aus, und ich brauchte Geld. Da bin ich in der Woche etwas durchgerasselt“, schilderte der Angeklagte.

Dass Alkohol und Drogen eine wesentliche Rolle im Leben des Angeklagten gespielt haben, berichteten auch Zeugen. Demnach sei der Mann morgens schon psychotisch gewesen und habe Stimmen gehört und mit sich selbst gesprochen, Haschisch und „Gras“ geraucht und Alkohol getrunken. Auch vom Krieg habe der Mann erzählt. Er sei so verzweifelt gewesen und habe unter anderem sogar geäußert, er wolle Amok laufen.