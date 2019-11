Knackige Geschäftsidee

Kürzlich hat Carmen Irmen wieder einen ihrer berüchtigten Knackabende veranstaltet. Berüchtigt, weil irgendwann im Laufe dieser Abende immer ein Satz wie dieser fällt: „Ich kann nicht mehr!“. Die anderen Frauen nicken in der Regel wissend. Wer drei Kilo Nüsse in gut zwei Stunden geknackt hat, der weiß, dass seine Finger etwas geleistet haben. Und drei Kilo müssen es sein, um mindestens 300 Milli­liter Öl zu erzeugen. Egal – am Ende eines solchen Knackabends sind die meisten Teilnehmerinnen sehr zufrieden mit sich. Sie haben ein Naturprodukt sinnvoll verwertet und werden daraus ein Öl herstellen, das zu den besten der Welt gehört.

Ein Samstagnachmittag in Ascheberg. Carmen Irmen und ihr Mann Michael warten auf eine Kundin aus Cappenberg, die acht Kilo Walnüsse gesammelt hat. Die 52-jährige Aschebergerin hat den Heizofen im Schuppen eingeschaltet, dessen Verwendungszweck sie vermutlich niemandem erklären muss. Ein Kranz aus Walnüssen auf dem Tisch, dunkle Fläschchen mit Öl auf den Regalen, ganz in der Nähe eine mit Walnüssen dekorierte Schmuckpuppe und eine Kette,auf die glitzernde Steine und – selbstverständlich – Walnüsseaufgefädelt sind: Mit dem Schmuck ist es ihr nicht so ernst, mit der vielfältigen Verwendung der Herbstfrüchte aber schon.

Die vielen Möglichkeiten der Walnuss

Seit sie mit ihrer Familie im früheren Forsthaus wohnt, ist der Gedanke immer mehr gereift, aus der Verarbeitung von Baumfrüchten eine Geschäftsidee zu entwickeln. Und Walnüsse bieten viele Möglichkeiten.

Eine knackig gute Frucht 1/9 Michael Irmen kümmert sich um die moderne Ölmühle. Foto: Wilfried Gerharz

Deko im Garten: Carmen Irmen liebt es, Alltagsgegenstände mit Naturprodukten zu verbinden. Foto: Wilfried Gerharz

Aus Nuss wird Öl: Carmen Irmen mit dem Rohprodukt und einer Möglichkeit der Verarbeitung. Foto: Wilfried Gerharz

In feine Scheiben geschnitten: Die im Sommer geernteten grünen Früchte lassen sich fantasievoll einlegen - beispielsweise mit Vanille und Zimt. Foto: Wilfried Gerharz

Bereit: Eine Kundin hat stundenlang Nüsse geknackt und die Kerne in die Walnussmanufaktur gebracht. Foto: Wilfried Gerharz

Eine geniale Erfindung: Dieser Nussaufsammler findet jede Nuss – auch die, die unter Laub verborgen sind. Foto: Wilfried Gerharz

Gut getrocknet: Walnüsse sollten vor dem Lagern gesäubert und gut verpackt werden. Foto: Wilfried Gerharz

Carmen Irmen probiert gern immer wieder neue Rezepte aus. Wie wäre es beispielsweise mit einem neuen Likör? Foto: Wilfried Gerharz

Kleiderbügel mit Walnussdekor - auch das ist möglich. Foto: Wilfried Gerharz

Carmen Irmen hebt den Deckel einer Bonbonniere. Hand­geformte Pralinen befinden sich darin, gefüllt mit dem ­nussig süßen Pressgut der Walnuss, gemischt mit Datteln und ummantelt von dunkler Schokolade. Das Pressgut ist ein Abfallprodukt der Ölgewinnung. Wobei das Wort Abfall an sich eine Frechheit ist. Bäcker lieben die Masse, die jedem Kuchen ein winterliches Aroma verschafft.

Die Walnuss ist ohnehin das, was in trendigen Küchen­kreisen Superfood genannt wird. „Das ist geballte Energie“, findet die 52-Jährige. „Walnüsse bestehen in einem hohen Anteil aus ungesättigten Fettsäuren.“ Der Eiweißgehalt ist beachtlich und der positive Einfluss auf Herz, Kreislauf und Blutdruck unbestritten. Nur zu viel des Guten würde sich auf Dauer rächen: Energieträger sind keine Schlankmacher.

Bei ihren Kunden gilt Carmen Irmen als Walnussexpertin, die immer wieder neue Rezepte erfindet. Für Salate verwendet sie selbstverständlich ihr Walnussöl. Die Pralinen will sie demnächst auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Cappenberg verkaufen. Und Freundinnen haben ihr nahegelegt, ihre Kuchenrezepte als Geschenk­mischung im Glas anzubieten.

Desserts, Käse, Wildfleisch

Noch eine Idee, für die Carmen Irmenschnell ins Wohnhaus geht. Im Sommer holt sie die noch grünen Früchte vom Baum und legt sie in Gläsern ein. „Ich probiere alle möglichen süßen Varianten.“ Die grünen Früchte haben ein ­dezentes Aroma. Verwerten lassen sie sich praktisch überall –in Desserts, gern aber auch zu Käse oder Wildfleisch.

Heike Homann, die Kundin aus Cappenberg, ist mittlerweile eingetroffen und holt mehrere Schalen gefüllt mit Walnusskernen aus dem Auto. Einige Früchte stammen aus dem Garten, die meisten aber aus der Pfalz. Geknackt hat sie die Nüsse in den vergangenen Wochen fast an jedem Abend. „Für mich hat das etwas Beruhigendes.“ Und eine Uhr braucht sie dabei auch nicht. „Wenn eine Schüssel voll ist, weiß ich, dass zweieinhalb Stunden vorbei sind.“

Feuchtigkeit ist der Tod der Walnuss

Michael Irmen hat die Ölmühle eingeschaltet, den komfortablen Nachfolger der Handmühle, die seine Frau zuvor getestet und für unbrauchbar befunden hatte. Walnusskerne sind ausgesprochen temperaturempfindlich. Erhitzt nur mit einer flackernden Kerze stockt die Masse bald und wird zu einem unbrauchbaren Brei. Michael Irmen überprüft die Temperatur seines modernen Geräts. 39 Grad – das ist optimal. Der Ascheberger füllt die Kerne in seine Mühle, überprüft die Pressdüse und sieht, wie das erste Öl aus dem Seiher tropft und das Pressgut in eine Schüssel fällt. „Walnüsse“, erzählt seine Frau, „bestehen zu 62 bis 65 Prozent aus Öl. Wenn es gut läuft, bekommen wir davon bis zu 40 Prozent.“

Die Gespräche kreisen automatisch um die Walnuss, wenn Carmen Irmen mit ihren Kunden auf das Öl wartet. Manchmal plaudern sie über die optimale Lagerung der Früchte und sind sich einig, dass Feuchtigkeit der Tod dieses Naturproduktes ist. Ideal ist eine Temperatur von 20 Grad. Wer seine Nüsse gut lagert, kann sie bis zu zwei Jahre lang verwerten.

Manchmal plaudert die gelernte Datenverarbeitungskauffrau mit ihren Kunden auch über auffällige Küchenfenster. „Da werden stolz sämtliche Ölflaschen des Haushalts präsentiert.“ Der Stolz dürfte allerdings von kurzer Dauer sind. Öl, das regelmäßig der Sonne ausgeliefert ist, altert im Beschleunigungsprozess. „Und wenn man dann noch Öl in ­hellen Flaschen hat . . .“ Carmen Irmen und ihre Kundin sind sich sicher: Dann war es das bald mit der Qualität des Öls.