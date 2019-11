Im ewigen Eis: „Polarstern“ reist in die Arktis

Am 26. November wird er in Frankfurt/Main das Flugzeug in Richtung Tromsø besteigen, wo er in der nordnorwegischen Hafenstadt an Bord des russischen Eisbrechers „Kapitan Dranitsyn“ geht, der ihn mitten in die Arktis zu seinem Schiff bringt.

Denn die „Polarstern“ ist bereits am 20. September zur größten Expedition aller Zeiten ins Nordpolarmeer aufgebrochen. „MOSAiC“, die Abkürzung steht für „Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate“, ist ein Vorhaben, bei dem Wissenschaftler aus 19 Nationen die Arktis in ihrem Jahresverlauf erforschen.

Dazu überwintern sie an Bord der „Polarstern“ in einer Region, die in den Wintermonaten und in der Polarnacht nahezu uner­reichbar ist. Das Schiff ist eingefroren und bewegt sich allein mit der Naturgewalt der Eisdrift – eng verbunden mit einer Eisscholle, auf der die Forscher ihr Camp aufgeschlagen und es mit einem kilometerweiten Netz von Messstationen verbunden haben. Ihr Ziel ist es, den Einfluss der Arktis auf das globale Klima besser zu verstehen.

Eine extreme Expedition

Die einjährige Expedition ist in sechs Abschnitte aufgeteilt, zu denen die Besatzungen des Schiffes und auch die Forscherteams jeweils ausgetauscht werden. „Wenn alles läuft wie geplant, bin ich beim zweiten und beim vierten Abschnitt dabei – eventuell auch noch beim letzten“, erzählt Steffen Spielke, der in Thüringen geboren wurde und im Alter von 16 Jahren mit seiner Mutter nach einem Ausreiseantrag aus der ehemaligen DDR ins münsterländische Rheine kam.

Beim Gedanken an die kommende Herausforderung gerät er ins Schwärmen: „MOSAiC ist von allen Expeditionen, die ich bisher mitgemacht habe, die wohl extremste“, sagt er. Mitten in der Polarnacht auf einem im Eis eingefrorenen Schiff, das sich in Regionen bewegt, in die zu dieser Jahreszeit kaum ein Mensch auf anderem Weg hinkäme. „Im Norden sind die Temperaturen noch brutaler als im Süden“, weiß er von früheren Arktis-Fahrten und fügt hinzu: „Das Eis ist viel härter und die Position, zu der wir irgendwann im Februar oder März driften werden, erreicht kein konventioneller Eisbrecher.“

Spezielles Überlebenstraining

Die Schiffsmannschaft und die Wissenschaftler rechnen mit Temperaturen von minus 45 Grad Celsius. „Das hat noch niemand gemacht bis auf Fridtjof Nansen“, weiß Spielke und verweist auf das historische Vorbild des norwegischen Polarforschers, der 1893 mit seinem Schiff „Fram“ aufgebrochen war, um sich im Eis der Arktis einfrieren zu lassen. Verschmitzt lächelnd fügt dessen Seefahrer-Nachfahre hinzu: „Nansen hat damals sein Schiff verloren. Das wird uns nicht passieren!“

Denn auf seine „Polarstern“ lässt der Erste Offizier nichts kommen. „Sie ist trotz ihres Alters von 37 Jahren eines der besten Forschungsschiffe der Welt“, lobt Spielke das Schiff, auf dessen Brücke er regelmäßig Wache schiebt. So erzählt er von einer früheren Winterexpedition, bei der die „Polarstern“ durch Eisdruck einen Meter angehoben wurde. „Da war hinterher keine Beule drin, da war kein Spann verbogen – so stabil ist das Schiff gebaut“, betont er.

Und sollte doch etwas passieren – „ein Feuer an Bord wäre der Albtraum“, sagt der Nautiker – wären Mensch und Material gewappnet. „Wir haben ein spezielles Überlebenstraining auf Spitzbergen absolviert“, berichtet er von der Vorbereitung im hohen Norden, bei der unweit eines einsamen Gletschers mitten im Eisbärengebiet die gesamte Ausrüstung einem Kälte- und Härtetest unterzogen wurde. „Wir sind so ausgerüstet, dass wir alle bei minus 50 Grad Celsius sieben Tage auch außerhalb des Schiffes überleben könnten.“