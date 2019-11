Stiftschänke schafft es in die Top Ten

Tecklenburg-Leeden -

Pia Sofie Lindhammer hat es gut getroffen. Die junge Leedenerin hat in der Stiftschänke Schwermann einen Ausbildungsplatz mit Familienanschluss. Und sie wird in einem Haus zur Restaurantfachfrau ausgebildet, das zu den beliebtesten Landgasthöfen in Westfalen gehört. Zum zweiten Mal in Folge hat es die Stiftschänke beim „Westfälischen Gastronomiepreis“ in die Top Ten geschafft.