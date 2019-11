Forschungsreise auf der „Polarstern“

Der erfahrene Seemann Steffen Spielke steht vor dem größten Abenteuer seines Lebens. Der 60-jährige, der in Rheine-Elte wohnt, wenn er nicht gerade auf den sieben Weltmeeren unterwegs ist, arbeitet seit 1993 – mittlerweile im Rang des 1. Offiziers – auf dem deutschen Forschungsschiff „Polarstern“. Sein Schiff ist, noch ohne ihn, im September bereits von Nordnorwegen aus in die Arktis aufgebrochen und hat sich in der Polarnacht im Eis einfrieren lassen. Mit der natürlichen Drift bewegt sich das Schiff, auf dem zahlreiche Wissenschaftler mitfahren, um Daten in der Nordpolregion zu sammeln und Erkenntnisse über das Weltklima zu gewinnen. Wenige Tage vor seiner Abreise nahm sich Spielke Zeit für ein Gespräch.

Herr Spielke, Sie sind kurz davor, an der größten Arktis-Expedition aller Zeiten teilzunehmen. Seit einigen Wochen bereits driftet das deutsche Forschungsschiff „Polarstern“ eingefroren durch das Nordpolarmeer. Sie sind als 1. Offizier an Bord tätig. Wie sieht Ihre Rolle im Gesamtprojekt aus? Was machen Sie konkret?

Steffen Spielke: In erster Linie bin ich Bindeglied zwischen der Schiffsbesatzung und der Fahrtleitung. Ich bespreche mit dem Fahrtleiter das jeweilige Expeditionsprogramm, das an dem entsprechenden Tag anliegt. Ich teile die Besatzung ein, so dass die Anforderung auch umgesetzt werden kann. Da wir fest im Eis liegen – wir fahren nicht, sondern wir bewegen uns mit der natürlichen Drift – haben wir für diese Expedition einen Nautiker abgezogen. Das heißt, wir sind drei Nautiker, die sich unter anderem die 24-Stunden-Wache teilen. Ich habe von morgen 4 Uhr bis um 8 Uhr und von 16 bis 20 Uhr Dienst auf der Brücke und halte damit den Kommandostand besetzt.

Welche Tätigkeiten gehören dazu?

Spielke: Die Koordination der Besatzungsmitglieder, damit das Forschungsprogramm durchgeführt werden kann. Nebenher muss ich auch das Alltägliche erledigen, sprich Abrechnungen, Bestellung von Ausrüstung, die Überwachung der Kombüse und so weiter. Bei dieser Expedition steht das Wachegehen auf der Brücke stark im Mittelpunkt.

Jetzt ist das Schiff ja schon eingefroren. Was gibt es denn da nautisch oder seemännisch zu tun? Ganz laienhaft könnte man ja denken: Das Schiff ist ja eingefroren, dann gibt es auch nichts zu tun …

Spielke: (lacht) Aus nautischer Sicht würde ich auch sagen: Das ist diesmal tatsächlich eingefroren. Diesbezüglich wird es nichts Bewegendes geben. Wichtig ist, dass auf der Brücke ein Ansprechpartner ist, sollte irgendetwas Außergewöhnliches – gerade nachts – passieren. Die Nummer der Brücke lautet „100“, das ist zum Beispiel der Anlaufpunkt Nummer eins, wenn einer irgendwie krank ist. Wenn jemand Bauchschmerzen hat, dann tritt er nicht direkt an den Schiffsarzt heran, sondern er ruft die Brücke an. Wenn irgendeiner einen verdächtigen Geruch bemerkt, der auf ein beginnendes Feuer hindeutet, dann wählt er die Nummer der Brücke. Das gilt auch, wenn sonstige Abnormalitäten im Schiffsbetrieb auffallen. Der Wachoffizier leitet dann die weiteren Schritte ein.

Sind Sie auch in die wissenschaftliche Arbeit mit eingebunden?

Spielke: Nein. Aber nebenbei: Während der 37 Jahre „Polarstern“ wurden unter anderem an Bord auch drei Blinddarmoperationen durchgeführt. Und bei zwei dieser Operationen habe ich assistiert. Da war ich rechte Hand des Schiffsarztes. Selbst das gehört dazu. Wir sind darin ausgebildet. Wir müssen alle fünf Jahre einen „medical refresher“ durchführen. Und an Bord haben wir auch Probeoperationen. Dabei schneiden wir keinen auf, aber da liegt wirklich einer auf dem OP-Tisch, wir machen dann alles steril und reichen die einzelnen Operationsgerätschaften an. Bei so einer OP ist der Arzt alleine mit der Krankenschwester, die nicht steril ist. Sie überwacht die Narkose, setzt Infusionen und Spritzen. Einer von uns Nautikern assistiert. Bei zwei der Operationen war ich das, bei der ersten war es der Kapitän selber. Der musste dann die Wunde offen halten, Nähte setzen, Blut abtupfen, spülen – all das, was zu einer Operation gehört.

Jetzt haben Sie ja schon die tollsten Expeditionen hinter sich. Mehrfach waren sie in der Antarktis, aber auch in der Arktis unterwegs. Wie sehr sticht denn jetzt das Projekt „MOSAiC“ hervor?

Spielke: Sie ist von allen Expeditionen, die ich bislang mitgemacht habe, die wohl extremste. Man ist mitten in der Polarnacht. Wir driften mit der natürlichen Bewegung des Eises. Normalerweise ist gerade im Norden, wo die Temperaturen trotz Klimaerwärmung weitaus brutaler sind als im Süden, das Eis sehr viel härter. Man kann davon ausgehen, dass zu der Position, zu der wir etwa im Februar/März driften werden, kein konventioneller Eisbrecher zu dieser Jahreszeit ohne große Probleme einfach so hinkommt. Man kommt da nur hin, indem man sich einfrieren lässt und dann dahin driftet. Es werden Temperaturen von minus 45 Grad Celsius erwartet. Ich habe zwei Antarktis-Winterexpeditionen mitgemacht. Da war die tiefste Temperatur minus 32 Grad. Dort sind wir nicht eingefroren gewesen, sondern wir sind gefahren – und zwar immer am Rande des Eises, nicht mitten drin. Außergewöhnlich ist das Extreme, denn das hat noch niemand gemacht. Bis auf Nansen halt.

Inwieweit haben Sie sich mit der Vergangenheit beschäftigt? Zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es ja eine ähnliche Expedition des norwegischen Polarforschers Fridtjof Nansen, der sich auch mit seinem Schiff „Fram“ im Nordpolarmeer hat einfrieren lassen …

Spielke: Ja, aber er hat sein Schiff dabei verloren. Das wird uns mit der „Polarstern“ nicht passieren. Denn die „Polarstern“ ist in meinen Augen immer noch eines der besten und sichersten Polarforschungsschiffe der Welt – trotz ihrer mittlerweile 37 Jahre. Sie wurde technische auch immer wieder auf den neuesten Stand gebracht durch „midlife conversions“. Es ist ja auch eine „Polarstern 2“ geplant, die aber noch im Planungszustand steckt. Eigentlich sollte sie schon seit einem halben Jahr fertig sein, aber es ist noch nicht einmal eine Werft mit dem Bau beauftragt.

Was ist denn so toll an dem Schiff?

Spielke: Die Bauweise. Es ist noch richtige Wertarbeit. „Polarstern“ hatten wir einen halben Winter lang bei einer Expedition im Norden, wo der Eisdruck so stark war, dass das Schiff fast einen Meter im Eis angehoben wurde. Hätte man von einer auf die andere Sekunde das Eis verschwinden lassen, wäre das Schiff einen Meter tiefer ins Wasser gesackt. Da war hinterher keine Beule drin, kein Spann verbogen – daran konnte man sehen, wie stabil das Schiff gebaut ist.

Gibt es vor einer Expedition so etwas wie Sorgen oder Ängste?

Spielke: Nein. Wir wurden ja gut vorbereitet. Der Albtraum ist immer noch ein Feuer. Feuer auf dem Schiff ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, denn da muss man das Schiff verlassen. Dafür haben wir ein Überlebenstraining auf Spitzbergen absolviert. Somit können wir die Rettungsboote auf das Eis setzen, wir werden sämtliche Rettungsinseln installieren, um ein „Überlebens-Camp“ aufzubauen. Wir sind auf alle Fälle so ausgerüstet, dass wir bei minus 50 Grad Celsius sieben Tage überleben können.

Dann könnten Sie gerettet werden. Was das angeht, arbeitet die „Polarstern“ auch eng mit den Russen zusammen, hörte man im Vorfeld.

Spielke: Die müssten dann mit einem Atom-Eisbrecher kommen. Oder mit ihren Langstrecken-Hubschraubern. Das wäre aber der Super-GAU – ein Feuer an Bord. Alle Schiffe, die in der Region unterwegs sind, müssen die Anforderungen eines Polar-Codes erfüllen. Da sind wir der Vorreiter, weil die „Polarstern“ eine der höchsten Anforderungen – nämlich für minus 50 Grad Celsius gewappnet zu sein – erfüllt. Alles was außen ist, zum Beispiel die Rettungsinseln, wurde vor der Zertifizierung umfangreich umgebaut. Die Antennen mussten erneuert werden, weil die schon bei minus 30 Grad Celsius gebrochen wären. Die Rettungsinseln würden sich bei minus 50 Grad nicht mehr aufblasen. Die wurden mit Heizdecken ummantelt. Unsere neuen Rettungsboote sind mit Heizungen ausgestattet und aus Material, das kältebeständig ist.

Die Expedition „MOSAiC“ dient dazu, Erkenntnisse über den Klimawandel zu gewinnen. Jetzt sind Sie auch oft in den Polarregionen unterwegs gewesen. Wie ist denn so Ihre eigene Meinung zum Klimawandel?

Spielke: Im Norden sind seit meiner ersten Arktis-Expedition definitiv Veränderungen erkennbar. Am 7. September 1991 ist die „Polarstern“ erstmals am Nordpol gewesen zusammen mit dem schwedischen Eisbrecher „Oden“. Da mussten wir richtig kämpfen. Fast auf den Tag genau am 6. September 2001 war ich selber zehn Jahre später mit „Polarstern“ am Nordpol. Auch da mussten wir richtig kämpfen, um zusammen mit einem kanadischen Eisbrecher dorthin zu gelangen. Kurze Eiserkundungsflüge waren notwendig, um zu sehen, wo offene Leads sind, wo wir langfahren konnten, wo das Eis am dünnsten schien. Beim letzten Mal – es muss um das Jahr 2013 gewesen sein – sind die zu der Zeit mit zwei Maschinen im offenen Wasser gefahren. Da war gar kein Eis. Die Besatzung musste etwa eine Meile vom Nordpol entfernt eine Eisscholle suchen, auf der sie einen Wegweiser aufstellen und Erinnerungsfotos schießen konnten. Die Veränderung ist schon da, definitiv. Inwieweit dies jetzt einen natürlichen Ursprung hat oder von uns Menschen hausgemacht ist, darüber möchte ich mir kein Urteil erlauben. Wir haben schon seit Menschengedenken Warm- und Eiszeiten gehabt, warum soll sich das jetzt nicht wiederholen?

Wie sah die Vorbereitung konkret aus?

Spielke: Der Gedanke an die Expedition durch den Teamleiter Markus Rex, den ich von meiner ersten Polarstern-Expedition 1994 her kenne, müsste 2012/13 gewachsen sein, also schon vor längerer Zeit. Weil es sich um ein riesengroßes internationales Projekt handelt mit 19 Nationen und von einem finanziellen Ausmaß zwischen 120 und 140 Millionen Euro, war natürlich eine gewaltige Vorlaufzeit nötig. Als Besatzungsmitglied der Polarstern habe ich davon so gut wie nichts mitbekommen.

Welche Trainings gab es im Vorfeld?

Spielke: Das spezielle Überlebenstraining auf Spitzbergen war nur für uns Offiziere und Ingenieure gedacht. Dabei ging es in erster Linie darum, die neue Ausrüstung, die bezüglich des Polarcodes angeschafft wurde, in Realität zu testen. Wir waren auf Spitzbergen auf offenem Feld unweit eines Gletschers, weit weg von jeglicher Zivilisation im Eisbärengebiet. Dort mussten wir rund um die Uhr mit Eisbären-Kontakt rechnen. Zwei Leute sind rund um die Uhr im Wechsel Eisbärenwache gegangen. Wir haben da oben ein Schießtraining gemacht, damit wir nicht in den blauen Dunst schießen. Bei der jetzigen Expedition sind sechs professionelle Eisbärenwächter dabei. Das sind richtige Profis, die nichts anderes machen, als wirklich von morgens um 8 Uhr bis abends um 17 Uhr aufzupassen. Denn das ist die Regelarbeitszeit. Morgens geht die Gangway herunter und um 17 Uhr geht die wieder hoch. Ab 17 Uhr bis morgens um 8 Uhr geht kein Mensch aufs Eis. Es gibt also Kollegen, die die ganze Zeit auf dem Eis stehen und darauf achten, dass sich kein Eisbär anschleicht. Falls einer auftauchen sollte, würde man versuchen, den mit Blitz-Knall zu verjagen oder zur Not auch einen Hubschrauber aufsteigen lassen. Die ersten beiden Eisbären, die dort nachts aufgetaucht sind und sich an den Gerätschaften, die die Wissenschaftler aufgebaut hatten, zu schaffen machten, waren sehr hartnäckig. Es hat seine Zeit gedauert, bis man die verjagt hatte. Aber die leben da nun mal . . .

Wie sieht es mit dem Tageslicht aus?

Spielke: Zurzeit haben wir dort oben absolute Polarnacht, die natürlich am 21. Dezember, wenn ich da gerade ankommen werde, ihren Höhepunkt erreichen wird. Zwischen 11 und 13 Uhr – also für etwa zwei Stunden – hat man einen ganz leichten grauen Schleier am Horizont. Aber die Sonne sehen wir auf dem Schiff bis Ende März auf keinen Fall.