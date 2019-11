Land würdigt den hohen Anspruch

Plötzlich 40. Und dann? Der Blick in den Spiegel oder auf die Waage fällt möglicherweise kritischer aus. Bestenfalls ist das Selbstbewusstsein klarer denn je. In jedem Fall aber geht mit diesem Alter eine Selbstreflexion einher. Was hier zutiefst menschelt, ist ein Prozess, der seine Spuren auch am seit 1979 bestehenden Internationalen Jazzfestival Münster hinterlassen hat. Das Ergebnis dieses Prozesses ist das Gegenteil einer Midlife-Crisis: „Wir wollen den zentralen Programmkern weiter ausbauen“, sagt der künstlerische Leiter Fritz Schmücker. „Der Anspruch, ein Entdeckerfestival zu sein, bedeutet, den Spot verstärkt auf die Deutschlandpremieren und vielleicht idealerweise auch auf Uraufführungen zu lenken.“ Damit verbunden soll auch der Blick auf Europas Jazzszene noch weiter gefasst werden.

Ohne Zweifel dürfte diese Weiterentwicklung die Strahlkraft und Sichtbarkeit des Festivals weiter verstärken. Das Ziel und die Idee haben auch das NRW-Kulturministerium beeindruckt: Für die kurze Version des Jazzfestivals, jetzt als „Shortcut“ bezeichnet, hat es nach Informationen unserer Zeitung fast 10 000 Euro als Förderung bewilligt.

Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen will das als Anerkennung verstanden wissen: „Das Jazzfestival Münster steht für europäischen Jazz mit Neuerkundungen, qualitativ hoher Unterhaltung und Avantgarde – und einen großen Publikumszuspruch“, betonte sie gegenüber dieser Zeitung. Deshalb freue sie sich, die nächste Ausgabe erstmals mit einer Landesförderung zu begleiten. „Damit würdigt das Land den hohen künstlerischen Anspruch des bewährten und fest in seiner Region verankerten Festivals.“

Für Schmücker ist die Förderung des Landes ein schönes Signal: „Ich freue mich darüber, dass uns das Land auf diesem Weg unterstützt, unsere Programmlinien weiter zu entwickeln.“ Den Fokus auf die aktuelle europäische und auch die deutsche Jazzszene, für den Münsters Jazzfestival bekannt ist und auf den das Publikum erkennbar setzt, will er noch intensivieren.

Aus „Jazz Inbetween“ wird „Shortcut“ Eine Besonderheit beim Internationalen Jazzfestival Münster bleibt die wechselnde Dauer: Drei Tage bei ungeraden Jahreszahlen und einer bei den geraden. Allerdings begradigen der Künstlerische Leiter Fritz Schmücker und die Stadt Münster als Veranstalter eine kommunikative Kurve: Dass die eintägige Veranstaltung unter dem Titel „Jazz Inbetween“ lief, erklärt sich zwar aus der Entstehungsgeschichte – zunächst nämlich als Experiment. Tatsächlich aber unterscheiden sich Konzept und Dramaturgie nicht. Aus diesem Grund werden künftig alle Veranstaltungen als Internationales Jazzfestival Münster firmieren. Bei der kurzen Version am 5. Januar 2020 werde das bereits sichtbar, ergänzt um den Zusatz „Shortcut“, kündigt der künstlerische Leiter Fritz Schmücker an. hir ...

Gerade mit dem Termin im Januar – Münster eröffnet traditionell das Festivaljahr – könnte die Einzigartigkeit des international beachteten Events so noch prägnanter wirken. „Die Landesförderung ermöglicht es uns, die Innovationskraft, die das Festival von Anfang an ausmacht, zu stärken und weiter zu entwickeln“, begrüßte Münsters Kultur-Dezernentin Cornelia Wilkens die Zusage aus Düsseldorf. „Dem Publikum soll dadurch Neues, aber auch die ganze Vielfalt des aktuellen Jazz dargeboten werden.“

Wenn das Internationale Jazzfestival Münster 2020 nun 41 Jahre alt wird, ist Aufbruchstimmung spürbar sein. In der weiteren Entwicklung möchten der künstlerische Leiter und die Stadt Münster als Veranstalter auch die Entwicklung des Jazz in Westfalen stärker unter das Brennglas rücken. Mit dem alle zwei Jahre ausgelobten Preis Westfalen-Jazz findet dieser im Theater Münster eine besondere Bühne.