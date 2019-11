Schwere Verletzungen erlitt ein 30-jähriger Autofahrer aus Selm bei einem Unfall am Montag (25. November). Gegen 6.25 Uhr war ein 32-Jähriger aus Werne aus Fahrtrichtung Nordkirchen kommend auf der L 810 unterwegs. An der Kreuzung zur L 835 kam es zum Zusammenstoß mit dem 30-jährigen Mann aus Selm, teilte die Polizei mit. Der Wagen des 32-Jährigen drehte sich und prallte gegen ein Verkehrsschild. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen.

Kreuzung gesperrt

Durch die Wucht bei der Kollision überschlug sich das Auto des Selmers, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit dem Fahrzeug eines 59-jährigen Lüdinghausers zusammen, der auf der L 835 in Richtung Selm unterwegs war. Ein hinter dem 59-Jährigen fahrender 25-jähriger Sendener wich nach rechts aus, um nicht mit dem Auto des 30-Jährigen aus Selm zusammenzustoßen. Der Sendener überfuhr dabei einen Leitpfosten. Rettungswagen brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. Der Einmündungsbereich war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 11 500 Euro.