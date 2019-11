Flughafen Münster/Osnabrück präsentiert aktuelle Fluggäste-Zahlen

Dass die Airports darum wichtig sind, das war der Kern, um den sich der Abend drehte. Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO),betonte der Präsident der IHK Nord Westfalen, Dr. Benedikt Hüffer, „ist für die wirtschaftliche Entwicklung der Region unverzichtbar“. Und hier besonders wichtig: Drehkreuzverbindungen, wie sie der FMO nach Frankfurt und München bietet. Das jedenfalls betonten auch Dietmar Hemsath,Geschäftsführer der Georgs­ma­rienhütte GmbH, und Un­ternehmensberater Prof. Stefan Kirmße.

Gemessen am internationalen Vergleich steht der FMO gut da. Die Germania-Pleite Anfang des Jahres ist an ihm fast spurlos vorübergegangen. Das Aus der Berliner Airline, die in Greven knapp 30 Prozent des Verkehrs abwickelte, hat sich auf die Fluggastzahlen kaum negativ ausgewirkt. Auf 990.000 Passagiere wird der FMO in diesem Jahr kommen, im vergangenen Jahr waren es mit 1,03 Millionen nur unwesentlich mehr.

Gute Zahlen sind das eine, ein attraktives Angebot ist das andere: Corendon Airlines, der Nachfolger am FMO als Haus-Fluglinie, investiert 2020 massiv ins Programm und legt 30 Prozent drauf, sagte FMO-Chef Prof. Rainer Schwarz im Vorfeld der Veranstaltung. Eine Maschine hat die Airline bereits in Greven stehen, die Stationierung einer zweiten ist mittelbar damit nicht ausgeschlossen.

Folgen der Luftverkehrssteuer

Mehr Frequenzen zu touristischen Zielen – Bodrum als neue Destination im kommenden Jahr – und auf vielfachen Wunsch ab sofort Wien und Berlin: „Wir haben geliefert“, sagte Schwarz, verhehlte aber nicht, dass die Buchungszahlen bei letzt­genannten Zielen besser werden können.

Grundsätzlich malte ADV-Mann Beisel drei dunkle Wolken an den Himmel über den Flughäfen. So werde die Luftverkehrssteuer, die im April kommt, vor allem kleine Airports und kleine Airlines treffen. Inwieweit sich die ­klimadebattengeprägte Flugscham auswirkt, steht hingegen noch nicht im Detail fest. Was aber jetzt schon sichtbar wird: Die Konjunktur schwächelt – folglich wird schon jetzt weniger geflogen.