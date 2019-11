Gleich sechs unbekannte Täter stellten sich am Dienstag zwei Jugendlichen aus Everswinkel in den Weg, um sie auszurauben. Wie die Polizei berichtet, waren die 17 und ein 15 Jahre alten Everswinkeler gegen 19.10 Uhr auf dem Weg zu einer Bushaltestelle. In einer Gasse im Bereich der Nordstraße seien sie dann von dem Sextett aufgehalten worden. Als die beiden der Aufforderung, ihre Taschen zu leeren, nicht sofort Folge leisteten, wurden sie durch die Täter geschlagen. „Zudem bedrohten die Täter sie mit einem Messer, Baseballschläger und Pfefferspray”, heißt es in der Polizeimitteilung weiter. Mit Gewalt - einer der Jugendlichen wurde leicht verletzt - gelangten die Täter an einen geringen Bargeldbetrag und ein Smartphone.

Die Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizei in Warendorf unter Telefon 02581-941000 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.