Eltern vom Vosskotten klagen über ungleiche Behandlung

Auf Nachfrage erfuhr Margret Huesmann-Richter von der Stadt, dass sie einen Antrag auf Beförderung stellen müsse, was sie für ihre Tochter auch umgehend machte.

Dann die nächste Überraschung: die Auskunft, dass die Taxi-Kosten nicht übernommen werden und die Tochter mit dem Bus fahren könne. Andere Kinder vom Vosskotten hingegen bekamen den „Taxi-Schein“.

„Wir verstehen nicht, warum drei andere den Schein bekommen, unsere Tochter aber nicht“, sagt Margret Huesmann-Richter. „Man erhält auch keine Auskunft. Man redet wie gegen eine Wand, egal wo man hingeht.“

Die ersten Wochen des laufenden Schuljahres nutzte ihre Tochter, Neuntklässlerin, ersatzweise das Fahrrad. Nun, da die dunkle Jahreszeit mit rutschigen Wegen angebrochen ist, nicht mehr.

Einzige Alternative: der Bus. Um 15.30 Uhr hat die Schülerin Schulschluss, mit Umsteigen ist sie dann erst um 17.08 Uhr zuhause. „Da kann sie ja fast zu Fuß laufen“, sagt die Mutter verbittert.

Zu dem Zeitpunkt sitzen die Taxi-Kinder der Nachbarschaft schon längst im Warmen. Was Margret Huesmann-Richter diesen Schülern keineswegs missgönnt. Nur, dass ihre Tochter in die Röhre schaut, kann sie nicht nachvollziehen. Die Familie hat sich juristisch beraten lassen und behält sich eine Klage vor.

„Es kann durchaus sein, dass Stundenplan und Fahrplan im Einzelfall so wenig zusammenpassen, dass für ein Kind in einer bestimmten Nachbarschaft die Taxi-Beförderung erstattet wird, während für ein anderes Kind in dieser Nachbarschaft nur die Beförderungskosten per ÖPNV übernommen werden, weil Stundenplan und Fahrplan so gut harmonieren, dass es dem Kind zuzumuten ist, mit dem ÖPNV zu fahren“, erklärt Wolfgang Jung von der städtischen Pressestelle auf Nachfrage unserer Zeitung.

Mit der Wahl einer bestimmten Schule würden sich Eltern und Kinder zwangsläufig auch für einen bestimmten Schulweg entscheiden, dessen „Bewältigung“ nach Möglichkeit mit bedacht werden sollte, verweist Jung auf die Rolle der Eltern.

„Unter bestimmten Bedingungen, wenn etwa die Entfernung zwischen Wohnort und Schule eine bestimmte Kilometerzahl überschreitet, übernimmt die Stadt als Schulträger die Kosten für die Beförderung von Schulkindern“, so Jung. Und zwar für die wirtschaftliche Art der Beförderung. Dies sei in der Regel der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV).

„Nur in Fällen, in denen keine zufriedenstellende ÖPNV-Anbindung gegeben ist, kann die Beförderung per Taxi erstattet werden“, erläutert Jung. Wichtig sei: „Jeder einzelne Antrag auf Übernahme der Beförderungskosten wird von uns individuell nach den bestehenden gesetzlichen Vorgaben geprüft. Und immer gilt: Das Rechnungsprüfungsamt guckt sehr genau darauf, ob wir die Vorgabe der Wirtschaftlichkeit einhalten.“

Die Familie Huesmann-Richter beschwerte sich bei Bürgermeister Vennemeyer: „Wir möchten einfach nur eine plausible, verständliche Erklärung, warum das Taxi weiterhin alle Kinder zum Vosskotten fährt und ein Kind stehengelassen wird.“

Dabei beharrt die Familie keineswegs auf einer Taxi-Lösung. Die Auskunft, dass die Tochter eine geeignete Busverbindung nutzen könne, „wäre absolut akzeptabel, wenn es denn so wäre“, schrieb die Mutter. „Wir entsprechen der Haltung der Stadt, dass eine Taxibeförderung zu teuer ist. Aber ist es denn nicht möglich, einen einigermaßen auf den Schulschluss der Gesamtschule angepassten Schülerverkehr zu organisieren?“, möchte die Mutter vom Verwaltungschef wissen.

Noch wird die Tochter von Margret Huesmann-Richter rund eineinhalb Jahre Gesamtschülerin in Greven sein. Und dann? Für die Familie steht schon jetzt fest: „Die Oberstufe der Grevener Gesamtschule ist damit quasi raus.“ Es gebe schließlich auch schulische Angebote in Münster. „Und die Verbindungen nach Münster sind bei weitem besser.“