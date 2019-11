Die vom Land NRW finanziell unterstützte Untersuchung soll „Engpassfaktoren“ und Ansätze zur Verbesserung der Situation ermitteln. „Wir sind gespannt, welche Punkte im Münsterland entscheidend sind“, sagte Studienleiter Professor Christian Lüders von der FH Südwestfalen.

In einem ersten Schritt wurden rund 10.000 Unternehmen im Münsterland gebeten, an einer Umfrage teilzunehmen. Die Kernfragen: Welche Probleme treten regelmäßig auf – Funklöcher, schlechte Sprachqualität, Gesprächsabrisse, langsame Datenübertragung, lange Reaktionszeiten? Und was müsste in Zukunft besser werden?

Messungen an Problemstellen

Auf einer Karte können die Befragten zudem markieren, wo in der Region aus ihrer Sicht Problemstellen liegen. Dort sollen anschließend Messfahrten durchgeführt werden, um die Situation objektiv zu überprüfen.

Durch diese Vorgehensweise sollen zuverlässigere Ergebnisse geliefert werden als bei der vor Kurzem veröffentlichten Funkloch-Karte der Bundesnetzagentur , die sich ausschließlich aus Nutzerdaten speist.