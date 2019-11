Kokain in Bananenkiste in Gronauer Supermarkt entdeckt

Gronau -

Mehrere Kilogramm Kokain sind am Mittwoch in einer Filiale der Supermarktkette Klaas und Kock in Gronau entdeckt worden. Das Rauschgift befand sich in einer Bananenkiste. Das zuständige Zollfahndungsamt Essen bestätigte den Fund auf Anfrage unserer Redaktion.