In der Dämmerung wird´s brenzlig

Lienen -

Wenn der Berufsverkehr wieder in die Zeit von Sonnenauf- und -untergang fällt, erhöht sich die Gefahr von Wildunfällen. Rehe, Hirsche, Wildschweine und Co. sind um diese Zeit auf Nahrungssuche oder kehren in ihre Ruhezonen zurück und überqueren dabei Straßen. Vor einiger Zeit sind große Hinweisschilder entlang der Lengericher Straße aufgestellt worden.