2200 Bohrungen bis in sechs Meter Tiefe geplant

Bereits im November des vergangenen Jahres haben diese Fachleute erste Sondierungen der Fläche vorgenommen. Bei dieser Oberflächen-Detektion, wie es in der Fachsprache heißt, wurden mit Hilfe spezieller Systeme von der Oberfläche aus Metallgegenstände, die auf Magnetfelder reagieren, im Boden geortet. Bei den weiteren Untersuchungen werden die Kampfmittelräumer jetzt tiefer und kleinteiliger zu Werk gehen, wie Ralf Groß-Holtick am Mittwoch vor dem Rat betonte.

„Gebohrt wird in einem Raster von 1,50 mal 1,50 Metern“, so der Stadtbaurat. Will heißen: Es werden rund 2200 Bohrungen auf dem Areal durchgeführt. Und das bis in eine Tiefe von rund sechs Metern (ausgehend von der jetzigen Oberfläche der Baugrube), wie Michael Lorenz (Liegenschaftsmanagement der Stadt) auf Nachfrage der WN mitteilte. Den Auftrag für diese Arbeiten muss die Stadt als Eigentümerin der Flächen und möglicher Bauherr künftiger Gebäude vergeben. Die Arbeiten werden – um das Verfahren zu beschleunigen – von einer Fachfirma in Absprache mit der Bezirksregierung durchgeführt.

Durch die anstehenden Untersuchungen soll sichergestellt werden, dass bei künftigen Gründungen von Gebäuden die Bagger und Rammen nicht auf tiefer liegende explosive Hinterlassenschaften des Krieges stoßen.