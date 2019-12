Eine S-Bahn für das Münsterland

Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen“, hat Helmut Schmidt einmal gesagt – und das klang eher nach „Ibu 400“ gegen die Symptome als Physio gegen die Ursachen. Die Münsterland-Kreise aber wollen mit ihrer Vision die Gründe für ÖPNV-Muffeligkeit beseitigen. Gut so!

Die Reise mit Bus und Bahn muss einfacher werden – und das scheint das Projekt auch zu bringen. Wenn mehr Züge fahren und es problemlos möglich ist, Anschluss zu finden, ist viel gewonnen. Die verbesserte Infrastruktur soll zu weniger Störungen führen und die Bahn verlässlicher machen – dann ist ein weiteres Ärgernis aus dem Weg geräumt.

Damit die Menschen all das wahrnehmen, gibt’s die flotte „S-Bahn“-Terminologie. Auch gut. Man muss es auch verkaufen.

Über eins aber wurde am Montag gar nicht gesprochen: die Fahrpreise. Bus und Bahn sind gerade auf der kurzen Strecke zu teuer. Also: Spätestens wenn irgendwann alles funktioniert, muss der ÖPNV auch erschwinglich werden. Noch so eine Vision.

Gunnar A. Pier