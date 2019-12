Mika erlitt durch Sauerstoffmangel bei seiner Geburt eine Hirnschädigung, die die Bewegungs- und Sprachsteuerung betrifft. Außerdem leidet er unter Krämpfen und unkontrollierten Bewegungen. Eine Delfintherapie hat ihm „unwahrscheinlich weitergeholfen“, berichtet Mika in der Ich-Form auf der Homepage www.hilfmika.de. Aber die Therapie und die Reisekosten sind teuer, sagt seine Mutter Nina. Ihr Ziel ist das führende Zentrum für Delfintherapie in Curacao in der Karibik, wo die heilsamen Meeressäuger in einer natürlichen Lagune schwimmen. Die Kosten für zwei Wochen Therapie gibt Nina Dresemann mit 7850 US-Dollar an, dazu kommen Flug und Unterkunft.

Seit dem Sommer hat Mika mit „Fräulein Marlie“ eine regelmäßige Unterstützerin. Ruth Große Drieling spendet für jede bestellte Taufkerze aus ihrer Handfertigung fünf Euro und zuletzt zehn Prozent ihres Gesamtumsatzes auch von handgenähten Kleidungsstücken und Accessoires auf dem Adventsmarkt. Seit dem ersten Kontakt mit Delfinen habe sich Mikas Körperhaltung verbessert, ebenso Konzentration und Feinmotorik, Muskelschmerzen seien verschwunden, berichtete seine Mutter der Unterstützerin aus Saerbeck.