Einen Schwerverletzten forderte eine Frontalkollision, die sich am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring ereignet hat. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer war nach ersten Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug, das mit insgesamt drei Personen besetzt war, in Richtung Parkstraße unterwegs und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kon­trolle. Er prallte mit einem entgegenkommenden Lkw eines Ahlener Betriebes zusammen, daraufhin drehte sich der „Audi A3“ und kam auf der Gegenspur zum Stehen. Dabei verletzte sich der 18-Jährige schwer, so dass er mit einem Rettungswagen ins St.-Franziskus-Hospital transportiert wurde. Ein weiterer Insasse des Pkw wurde ebenfalls verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Auf Nachfrage bei der Polizei hieß es vor Ort, dass beide Fahrzeuge einen Totalschaden erlitten hätten. Der Konrad-Adenauer-Ring war für die Unfallaufnahme in beiden Richtungen voll gesperrt. Ausgerückt war neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehr-Hauptwache.