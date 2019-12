Klaus Schulze Welberg produziert Hits am laufenden Band

Wer braucht eine Finca auf Mallorca oder ein Segelboot am Mittelmeer, wenn er in einem Speicher auf einem münsterländischen Bauernhof lebt? „August Amaretto Wemke” − so der eingetragene Künstlername − jedenfalls nicht.

Im Studio im Dachgeschoss des 58-jährigen Schlagerkomponisten hängen zwei Goldene Schallplatten. Die Texte zu den Hits „Schatzi, schenk mir ein Foto“ (2013) und „Geh mal Bier hol’n“ (2018), die Ballermann-Barde Mickie Krause singt, stammen aus seiner Feder.

Bullerbü-Idylle und V8-Benz

Die genaue Zahl seiner Songs kennt Klaus Schulze Welberg – alias Amaretto – nicht. Weit über hundert dürften es aber sein. Während er in Köln Karriere machte, ist der Musiker und Autor seiner heimischen Scholle in Nottuln-Darup immer treu geblieben. Logisch hat er eine Wohnung in der Domstadt. Aber im Münsterland zahlt er seinen Beitrag für den Schützenverein sowie die Freiwillige Feuerwehr und besucht die Schauspielgruppe „De platte Trupp“, denn seine Oase im Münsterland ist ihm die beste Inspiration und Muse. Ebenso wie seine PS-starke rote Rakete, die „ich mir gönne, weil ich viel unterwegs bin“. Außerdem habe der V8-Motor des Mercedes-Benz „eine beruhigende Wirkung, dass mir auch unterwegs oft die besten Ideen in den Kopf kommen“.

In der Bullerbü-Idylle ei­ner Bauerschaft ist er aufgewachsen, mit drei gleichermaßen kreativen Brüdern und humorvollen, toleranten Eltern. „Als Kids haben wir auf dem Teppich vor dem Fernseher gelegen und mit den Oldies und Oma die Karnevalssitzungen geguckt und hatten dabei Spaß wie Bolle“, erzählt er.

Mit 16 verliebte er sich in eine Bass-Gitarre, experimentierte herum, fand bald eine Band und spielte auf Dorffesten und Hochzeiten. Anfang der 1980er Jahre startete er bei den „Skydogs“, einer Top-40-Coverband in Emsdetten und lernte dabei Atze Schröder und Mickie Krause kennen. Wochentags arbeitete er als Raumausstatter und Werbetechniker, am Wochenende war er als „Tanzmucker“ quer durch die Republik unterwegs.

Gags fürs Fernsehen

Irgendwann waren die Jungs über 30 und die „Top 40“ out. Je öller, je döller – „Perücke auf und Tigerbuxe an“ – wurde die Band „The Proll“ aus der Taufe gehoben und startete gleich in einer Show bei Jürgen von der Lippe durch. „Oma hatte immer gesagt: ,Irgendwann kommst du noch ins Fernsehen’“, sagt der Bühnenakteur lachend. „Wenn du lange Tanzmucke gemacht hast, kriegst du einen Blick dafür, was ankommt. Das muss nicht immer intelligent und geistreich sein.“

1996 kam die Kölner TV-Produktionsgesellschaft „Brainpool“ auf den „King of Kalauer“ zu. Seitdem entwickelte er sich zum Gaglieferanten für Late-Night- oder Wochenshows mit Harald Schmidt, Ingolf Lück, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Cindy aus Marzahn oder Mario Barth. „Morgens halb zehn kamen die Themen. 15 Uhr war Deadline“, erklärt er. Seinen Brotjob im Handwerk hängte er an den Nagel. Mittlerweile schreibt er für diverse Shows das Sendebuch, Sketche oder die Moderationen (Sat 1 – Martina Hill Show, Pro 7 – Promi-Dart WM, Pro 7 – The Voice-Kids). Aber auch für große Stadion-Konzerte wie unlängst für Helene-Fischer, einem „der nettesten Menschen der Welt“.

Auch leisere Töne

In seinem Business ist es nicht nur locker, flockig und laut. Er wirkte mit an einem Skript zu einem Jahresrückblick, bei dem der Love-Parade-Veranstalter Schaller und Eltern eines Verstorbenen vor die Kamera geholt wurden. „Da war es total still. Niemand traute sich auch nur zu atmen“, sagt er, der die Menschen gerne in Bewegung bringt. Laut und lustig, aber auch leise und emotional.

Seine zweideutigen Kompositionen sind zwar nicht politisch korrekt, aber bei Hüttenzauber und Zeltgaudi angesagt. Dem hält er entgegen: „Mickie Krause hat in Ruanda eine Schule für 1200 Kinder gebaut . Dazu haben meine Hits auch beigetragen, und das macht mich stolz.“