Diese Maßnahme ist Teil eines Nahverkehrsplans, der am Dienstag mit großer Mehrheit vom Stadtrat verabschiedet worden ist. Von der Kostenbefreiung versprechen sich die Initiatoren von CDU und SPD, die im Hammer Rathaus eine Koalition bilden, eine verstärkte Mobilität der Kinder und Jugendlichen vor allem bei ihren außerschulischen Aktivitäten wie Sport, Kultur oder auch Freizeitgestaltung. Weiterer Effekt: „Auch die Eltern werden entlastet“, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. Richard Salomon, nicht mehr Taxi für ihre Kinder spielen zu müssen; auch ihr Geldbeutel werde geschont. Von dem Angebot würden nach Angaben des SPD-Fraktionsvorsitzenden Justus Moor rund 30 000 Mädchen und Jungen profitieren, nur 5000 davon nehmen davon regelmäßig den kostenlosen Transfer mit dem Schulbus in Anspruch.

Für ihre Absicht, dieser Altersgruppe ab 2023 die kostenlose Benutzung der Busse in Hamm einzuräumen, mussten sich die Großkoalitionäre in der Ratssitzung harte Kritik von Bündnisgrünen und Linken gefallen lassen, die die Besserstellung von Kindern und Jugendlichen heftig kritisierten, während die Empfänger staatlicher Transferleistungen oder von Altersarmut betroffene Senioren nicht nur weiter den vollen Preis zahlen müssten, sondern für die Kostenbefreiung der Jungen auch noch durch die Quersubventionierung zur Kasse gebeten würden.

Verbessern will die Stadt mit dem Nahverkehrsplan auch das Nachtbusangebot. Künftig soll der Nachtbus werktags eine Stunde länger bis 0 Uhr verkehren und am Wochenende eine Runde mehr bis 3 Uhr einlegen. Auch vor Feiertagen und bei Volksfesten soll der Nachtbusverkehr ausgeweitet werden. Auch die in Hamm sehr kontrovers diskutierte Ringbuslinie soll fest etabliert werden - vorerst nur im Zwei-Stunden-Takt.