Während sich die gastronomische Szene der Stadt in der jüngeren Vergangenheit deutlich vielfältiger entwickelt hat, verliert sie zum Jahresende ein über Jahrzehnte prägendes Aushängeschild. Das Café Schmitfranz gegenüber der Kirche St. Felizitas schließt. Seit 1991 führt Ralf Schmitfranz Regie in der Konditorei in dem in den 1880er Jahren gegründeten Familienbetrieb, kreierte Jahr für Jahr neue Kuchen- und Pralinenideen. Seit 48 Jahren ist der 63-jährige Konditormeister im Beruf. Seine Ausbildung hat er im Café Kleimann in Münster absolviert, auch ein Haus, das längst Geschichte sei, bedauert Schmitfranz.

„ Ich hätte gerne weitergemacht. Ich hätte gerne weitergemacht. “ Ralf Schmitfranz

Seine Entscheidung, das Geschäft mit Torten, Pralinen und anderen süßen Leckereien zu beenden, sei im Verlauf des vergangenen Jahres gereift, erzählt er. Der Konkurrenzdruck etwa durch die gastronomische Entwicklung rund um den Marktplatz habe schließlich zu der Entscheidung geführt. „Ich hätte gerne weitergemacht“, sagt er mit deutlichem Bedauern in der Stimme. Er ergänzt, dass die Situation für Gewerbetreibende in der Mühlenstraße in den vergangenen Jahren ohnehin immer schwieriger geworden sei. Während der Verkauf der Kuchen außer Haus nach wie vor laufe, habe das Café-Geschäft deutlich nachgelassen, sagt er, der über viele Jahre als Einzelkämpfer in seiner Backstube tätig war. Und: Eine Erholung der Situation sei nicht in Sicht.

„ Das Gebäude bleibt stehen. Das Haus gefällt mir. Das Gebäude bleibt stehen. Das Haus gefällt mir. “ Burkhard Kleffmann

Seiner Stammkundschaft hat er seinen Entschluss schon mitgeteilt. Die hätte die Nachricht mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Wo sie denn künftig die Bratapfeltorte herbekämen – der Renner im Kuchensortiment –, hätten vor allem die weiblichen Café-Gäste gefragt.

Neuer Eigentümer des Gebäudes, in dem neben Café und Backstube in den beiden Obergeschossen Wohnungen sind, ist Burkhard Kleffmann. Der Lüdinghauser Unternehmer mag noch nicht allzu viel über seine Pläne für das Objekt verraten. „Das ist noch ein sehr frühes Stadium“, sagte er auf WN-Nachfrage. „Zwei Ideen“ habe er schon, aber vor dem Frühjahr werde nichts passieren. Nur soviel: „Das Gebäude bleibt stehen. Das Haus gefällt mir.“